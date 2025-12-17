Любимова наградила званием "Заслуженный артист РФ" Баландина, Василенко и Фомина

Министр культуры также вручила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Артисты Денис Баландин, Владимир Василенко и Олег Фомин были награждены званием "Заслуженный артист России", передает корреспондент ТАСС. Награждение прошло в Министерстве культуры России, его провела министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Званием "Заслуженный артист России" награждаются артисты российского государственного академического молодежного театра Баландин Денис Сергеевич, Василенко Владимир Павлович и артист, член Союза кинематографистов Фомин Олег Борисович. Спасибо за заслуги, будем ждать, когда будем вручать вам звание "Народный артист", - сказала Любимова.

Другие госнаграды

Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" были награждены заведующий музыкальной частью театра "Студия театрального искусства" Григорий Гоберник, артист Московского театра Олега Табакова Виталий Егоров, директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина, артистка Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Тамара Лякина и артистка Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова Наталья Рогожкина.

Любимова наградила медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского. Медаль "За труды в культуре и искусстве" получили Александра Басова, Михаил Владимиров, Кирилл Данилов, Александра Демидова, Василий Демидов, Андрей Истратов, Валерий Латынин и Елена Седова.

Также почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" удостоены дирижер хора Государственной академической симфонической капеллы России Александр Хватов и старший преподаватель кафедры Российского института театрального искусства - ГИТИС Рамуне Ходоркайте. Почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации" присвоено главному ветеринарному врачу Московского государственного зоологического парка Дмитрию Егорову.

Звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" получили Людмила Калюжная и Андрей Шаталов. Почетного звания "Заслуженный художник Российской Федерации" удостоены художники Александр Миронов и Николай Третьяков, а также художник-график Владимир Юркевич.

В завершение награждения благодарности президента России были вручены Тамаре Вепрецкой, Наталии Житковой, Любови Ивановой, Ивану Кононенко, Вере Никитиной и Григорию Печеневскому.