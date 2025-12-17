Минтруд утвердил профессиональный стандарт "Писатель"

Авторы должны использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, а также знать культуру и историю России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минтруд России утвердил профессиональный стандарт "Писатель", авторы произведений должны использовать стилистическое богатство русского языка, а также знать культуру и историю России. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Писатель",- говорится в документе.

Трудовые функции писателя подразумевают, что он должен уметь создавать оригинальные литературные произведения в разных жанрах, использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка. Среди необходимых знаний указывается в том числе русский язык, история и культура России.