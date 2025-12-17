Швыдкой обсудил в Сеуле культурно-гуманитарное сотрудничество

Спецпредставитель президента РФ также посетил новогодний вечер, устроенный форумом гражданских обществ "Диалог Россия - Республика Корея"

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил в Сеуле возможности для развития культурно-гуманитарных связей между общественными организациями России и Республики Корея. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Южной Корее.

Швыдкой занимает пост сопредседателя рабочей группы "Культура и искусство" Форума гражданских обществ "Диалог Россия - Республика Корея". Дипломаты пояснили, что 16 декабря состоялась его встреча с руководством южнокорейской части форума. "Михаил Ефимович Швыдкой отметил, что активная работа "Диалога Россия - Республика Корея" в уходящем году способствовала сохранению общественной базы двусторонних отношений в непростых условиях", - передали российские дипломаты.

"В ходе своего выступления председатель корейской части координационного комитета "Диалога Россия - Республика Корея" Ли Гю Хён выразил признательность Михаилу Ефимовичу Швыдкому за неизменное внимание к деятельности форума, рассказал об итогах его работы в уходящем году, а также о планах на 2026 год", - информировали в посольстве.

"Состоялся обмен мнениями о возможных проектах культурно-гуманитарного сотрудничества по линии общественных организаций и творческих коллективов двух стран", - рассказали российские дипломаты. Вечером 16 декабря Швыдкой и посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев посетили новогодний вечер, устроенный форумом, в ходе которого студентам-русистам южнокорейских вузов были вручены стипендии.