В Петербурге фестиваль "Кино на службе Отечеству" открылся киноконцертом

Мероприятие прошло 17 декабря на площадке кинотеатра "Родина"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Киноконцерт с участием режиссеров-документалистов, вернувшихся из экспедиций на Донбасс и в Новороссию, а также фронтовых исполнителей открыл в Санкт-Петербурге III Международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству". О событиях его петербургской части организаторы рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

"В Петербург с нашей командой приехали 18 человек - это цвет русской документалистики, музыкальных достижений, живописцы, - сказала на пресс-конференции руководитель фестиваля, режиссер-документалист и драматург Олеся Шигина. - Сейчас все больше в нашей программе фильмов, картин, музыки, которые уже художественно перевоплощают пережитый на фронте опыт".

Большой киноконцерт проходит 17 декабря на площадке кинотеатра "Родина". В его программе - презентация золотой коллекции фильмов фестиваля, творческая встреча с генеральным продюсером фестиваля, военным документалистом Николаем Цонку и премьера его документального фильма "Плен", а также живой концерт фронтовых исполнителей Ромы Жигана и Романа Метума.

Представляя свою новую киноработу, Цонку отметил, что фильм "Плен" "не имеет аналогов в мире". "[Он рассказывает] про пленных ВСУ, которые жили с нами два месяца. Я каждый день с ними общался, снимал их и наблюдал за тем, как меняется сознание человека - с каким сознанием они поступили к нам, с каким сознанием они пошли на обмен", - пояснил он. Кроме того, зрители смогут увидеть документальный фильм Александра Лукьянова о жителях Мариуполя, снятый в первый месяц специальной военной операции, а также ленту "Отважные. Про любовь" Олеси Шигиной о судьбах бойцов СВО.

Одной из площадок фестиваля станет Санкт-Петербургский государственный университет. 19 декабря в актовом зале здания Двенадцати коллегий состоятся показ фильма оператора Альфреда Хлебина "Донбасс. Передовая. Казаки" и общение с творческой группой.

В кинотеатре "Аврора" в рамках фестиваля будут представлены работы участников проекта "Уголь земли русской". С 2022 года он объединяет художников, которые создают портреты героев СВО, "которые пишут сердцем, душой и с высочайшим профессионализмом - это три главных критерия", подчеркнула основатель этого художественного движения Виринея Шигина. "Сейчас мы формируем первую русскую художественную ценностную галерею, которая будет объединять мастеров, которые встали на защиту нашей Родины на художественном поприще с 2014 года", - объявила она. Прорабатывается вопрос о будущей площадке, где разместится галерея.

"То чувство, которое каждый участник фестиваля привозит с собой и передает жителям, гостям Петербурга, оно ничем не заменимо, это действительно для нас событие. Мы очень рады, что фестиваль расширяется, создает новые форматы работы с аудиторией. Помимо роста [числа] кинопоказов, общения, в программу обязательно включаются просветительские и образовательные треки", - отметил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

О фестивале

Передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству" был создан в январе 2023 года. За это время он перерос в культурно-просветительское движение "На службе Отечеству", объединившее кино, живопись, литературу, музыку, тыл и фронт. Команда посетила около 80 регионов России. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.