У Киностудии Горького появится памятник создателям "Семнадцати мгновений весны"

Ольга Семенова отметила, что идея создать композицию возникла несколько лет назад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Скульптурная композиция, посвященная автору книги "Семнадцать мгновений весны" писателю Юлиану Семенову, режиссеру одноименного фильма Татьяне Лиозновой и артисту Вячеславу Тихонову откроется в четверг в сквере Киностудии имени Максима Горького. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова и Дома-музея Юлиана Семенова, дочь писателя Ольга Семенова.

"В ближайшие дни нас ждет очень радостное событие - торжественное открытие великолепной скульптурной композиции. Автор - народный художник РФ Андрей Ковальчук. Эта композиция посвящена создателям легендарного фильма "Семнадцатый мгновение весны" - писателю Юлиану Семенову, режиссеру Татьяне Лиозновой и артисту Вячеславу Тихонову. Очень скоро эта композиция украсит Киностудию имени Горького, где снимался фильм", - сказала она.

Семенова добавила, что идея создать композицию возникла несколько лет назад: тогда инициативная группа поклонников творчества писателя и фильма по его роману захотела увековечить мастеров в бронзе. "Эта же инициативная группа нашла меценатскую помощь. Российское историческое общество оказало большую организационную поддержку. Для меня очень символично то, что эта композиция появилась в юбилейный год: в год 80-летия Великой Победы, в год 105-летия российской разведки и 110-летия самой киностудии", - заключила Семенова.

По информации, имеющейся в распоряжении ТАСС, открытие памятника состоится 18 декабря.

Особенности композиции

О работе над композицией рассказал автор скульптуры Андрей Ковальчук. "Пластической основой здесь послужили фотографии со съемок фильма. В основном, - говорит он, - на снимках был изображен диалог между Лиозновой и Тихоновым. Было интересно, как я смогу соединить их с автором книги. В случае с установкой монументальных произведений необходимо также учитывать особенности места, где они будут находиться. В данном случае это сквер со своей архитектурной планировкой".

По словам Ковальчука, в том числе чтобы не нарушать эту планировку, композиция была разделена на две части. "Когда мы входим в сквер, видим сидящую в кресле фигуру Юлиана Семенова. Он наблюдает за тем, как происходит съемка. Думаю, это логично: он, естественно, присаживался и следил за процессом съемки. За диалогом режиссера и актера, которые в нашей композиции стоять чуть поодаль. Следил, но не вмешивался", - добавляет народный художник.

Так, Ковальчук нашел художественное решение в том, чтобы разделить композицию. "И сюжетно, и пластически, как мне кажется, это очень органичное пространственное решение: между фигурами остаются проходы. Так что композиция не будет "уничтожать" сквер, в котором проходят к тому же мероприятия киностудии - мы сохраняем возможность использования этого пространства для нужд самой киностудии", - подытожил скульптор.