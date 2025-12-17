Швыдкой: Россию и Южную Корею ждут замечательные проекты

Спецпредставитель президента РФ отметил, что оба государства располагают для этого нужным потенциалом

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и Республика Корея располагают потенциалом для реализации новых замечательных проектов в сфере культуры. Об этом в Сеуле заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я уверен, что у наших народов впереди замечательные проекты в сфере культуры и замечательные новые свершения, ради которых мы все работаем", - сказал Швыдкой в среду во время мероприятия в посольстве РФ.

Ранее дипломатическая миссия сообщила, что Швыдкой 16 декабря в качестве сопредседателя рабочей группы "Культура и искусство" Форума гражданских обществ "Диалог Россия - Республика Корея" провел встречу с руководством южнокорейской части организации. Стороны обсудили возможности для сотрудничества в сфере культуры и гуманитарных обменов между организациями и творческими коллективами двух стран. Специальный представитель президента уже посещал Республику Корея в марте.

Перед собравшимися также выступил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Он поблагодарил представителей южнокорейской общественности за их вклад в укрепление сотрудничества и выразил надежду на то, что они продолжат свою работу на благо двусторонних отношений по линии народной дипломатии.

На мероприятие в посольство РФ в Сеуле пришел председатель CJ Group Сон Гён Сик. Этот конгломерат занимается производством продуктов питания, в его портфель входит бренд магазинов косметики Olive Young. Присутствовал также глава южнокорейской партии "Сонамудан" Сон Ён Гиль.