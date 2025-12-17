Путин появится в одной из серий "Простоквашино"

"Союзмультфильм" подтвердил подлинность появившихся в СМИ кадров с анимационным изображением президента с героями мультсериала

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" подтвердила ТАСС подлинность кадров из эпизода мультфильма "Простоквашино", на которых изображен президент РФ Владимир Путин.

"Да, кадр подлинный, мы можем подтвердить, что серия с участием президента будет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились кадры с анимационным изображением президента России с героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

В сентябре 2025 года в ходе сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева сообщила, что персонаж Путина может появиться в мультсериале "Простоквашино". Она отметила, что Матроскин с президентом создадут "прекрасный дуэт" для продвижения страны и отечественной культуры.

О сериале

Премьера мультсериала "Простоквашино" состоялась в 2018 году. Он вдохновлен советским циклом по произведениям Эдуарда Успенского и выполнен в жанре анимационного ситкома. В новом сериале свой голос Почтальону Печкину подарил актер Иван Охлобыстин, Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, няню Маргариту Егоровну - Татьяна Васильева.