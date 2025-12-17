Нейросеть GigaChat сдала выпускной экзамен в академию им. Гнесиных

Экзамен проводился в формате коллоквиума

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нейросеть GigaChat от Сбера успешно сдала выпускной экзамен по специальности "Музыковедение" в Российской академии музыки имени Гнесиных. Испытание стало очередным этапом научно-образовательного проекта Сбера, академии и музыкального сервиса "Звук", сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

"Нам важно делать образование доступнее и технологичнее для всех, кто интересуется музыкой, культурой и искусством. Наш научно-образовательный проект с Гнесинской академией и GigaChat показал, что уже сегодня генеративный искусственный интеллект может помочь студентам в подготовке к экзаменам. Для преподавателей он станет удобным инструментом в работе с материалами и архивами. Мы планируем продолжать сотрудничество и обучать модель музыке", - приводятся слова генерального директора музыкального сервиса "Звук" Артема Лебедева.

Экзамен проводился в формате коллоквиума. Отмечается, что вопросы были приближены к уровню студента-выпускника по специальности "Музыковедение". В аттестационную комиссию вошли кандидаты музыковедческих наук, проректор по учебной работе, заведующие кафедрами, доценты и преподаватели кафедр РАМ им. Гнесиных. Так, нейросеть ответила на вопросы по следующему спектру дисциплин: "Гармония, теория музыки, теория современной композиции", "Инструментоведение, основы звукорежиссуры, электронная и компьютерная музыка, "Музыкальная журналистика и критика", "Анализ оперного и балетного спектакля", "История эксперимента и исследования звука", "Музыкальная психология и педагогика".

Преподаватели отметили, что технология может использоваться как ассистент, способный искать необходимые источники, анализировать произведения разных стилей, создавать методические материалы, проводить исследования и разрабатывать музыкальный и творческий контент. "Как бы мы ни относились к перспективам усиления роли искусственного интеллекта в мире, мы понимаем, что он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. И подобный проект позволяет нам не только понять, какую пользу мы можем извлечь из развития искусственного интеллекта, но также и сделать его полезным в нашей профессиональной деятельности", - заключил ректор РАМ.

27 мая 2025 года Нейросетевая модель GigaChat уже прошла вступительные испытания на образовательную программу "Музыковедение" в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных на программу "Музыковедение". Экзамен включал открытые и закрытые вопросы по истории российской, зарубежной и эстрадно-джазовой музыки. Также нейросетевая модель GigaChat выполнила те комплексные задания, которые предлагаются реальным абитуриентам на коллоквиуме по дисциплине "История музыки".