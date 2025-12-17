Михалков: конкурс "Связующая нить" приобщает молодежь к культуре России

Режиссер также отметил, что всероссийская акция играет значимую роль в формировании у детей связи с историей и традициями страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всероссийская акция-конкурс "Связующая нить", приуроченный к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, играет значимую роль в формировании у детей и молодежи связи с историей, культурой и традициями страны. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов РСФСР, режиссер Никита Михалков в видеообращении, которое продемонстрировали на официальной церемонии награждения победителей конкурса.

"Я думаю, что это очень важный конкурс "Связующая нить" и его название очень совпадает со смыслом. Эта нить должна связывать нас с самого детства со всем тем, что сделало нашу страну нашей страной, - это и история, и культура, и традиции", - сказал Михалков.

Он привел пример дискуссий о переводе божественной литургии в православных храмах на современный русский язык, отметив, что даже без полного понимания древнеславянского человек воспринимает музыкальность языка, которая соединяет его с историческими фигурами и эпохами. "Здесь то же самое - ваше ощущение событий прошлого, погружение в эти события, осмысление их, а самое главное, правильные выводы после этого осмысления, это есть основа нашей жизни и нашего будущего", - сказал режиссер, обращаясь к финалистам конкурса.

Михалков вспомнил высказывание своего отца "Сегодня - дети, завтра - народ", подчеркнув, что без фундамента знаний, понимания, ощущений и любви к отечеству народ становится слабым. "Если у вас не будет этого фундамента, то вы будете слабый народ, с которым можно будет обращаться, как кому захочется. Я вам желаю этой крепости духа и возможности проявить свои таланты во всех сферах", - заключил он.