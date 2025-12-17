Книга о создании фильма "Семнадцать мгновений весны" выйдет в 2026 году

Писатель Алексей Репин отметил, что в книге будут размещены фотографии и документы, предоставленные пресс-бюро Службы внешней разведки России и домом-музеем Юлиана Семенова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Иллюстрированный альбом "Семнадцать мгновений весны: история, кино, скульптура", посвященный созданию одноименного фильма Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семенова, выйдет в России в начале 2026 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил писатель Алексей Репин.

"В начале следующего года мы выпустим иллюстрированный альбом, посвященный истории создания "Семнадцати мгновений весны". Он будет состоять из трех разделов. Первый посвящен истории, второй - кино и третий - непосредственно скульптурной композиции, которая откроется в ближайшее время в сквере киностудии имени Горького", - сказал он.

Репин добавил, что в разделе "История" будут размещены фотографии и документы, предоставленные пресс-бюро Службы внешней разведки России и домом-музеем Юлиана Семенова: копии рукописей романа представят широкой аудитории впервые. "Киностудия имени Горького из своих богатых архивных фондов предоставила нам уникальные снимки, связанные со съемками фильма - очень интересный материал. Ну и финальный раздел запечатлел фотографии работы скульптора Андрея Ковальчука в мастерской. Позже он пополнится и другими снимками", - заключил автор.

Ранее, на пресс-конференции в ТАСС, Ковальчук сообщил о том, что завершил работу над скульптурной композицией, посвященной создателям фильма "Семнадцать мгновений весны". Монумент откроют 18 декабря в сквере Киностудии имени Горького.