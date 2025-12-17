Третьяковская галерея и "Росизо" открыли совместную выставку о Михаиле Савицком

Посетить экспозицию можно будет до 1 марта 2026 года

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр "Росизо" и Государственная Третьяковская галерея представили выставку "Наследие эпохи. Михаил Савицкий" в корпусе на Кадашевской набережной, передает корреспондент ТАСС. Открытие новой экспозиции ознаменовало старт международного музейно-выставочного проекта "Наследие эпохи", который состоит из серии персональных выставок выдающихся национальных художников советского времени.

"Выставка "Наследие эпохи. Михаил Савицкий" - это мост между прошлым и настоящим, между Минском и Москвой, между памятью и современностью. Она дает нам возможность заново открыть для себя масштаб личности и дарования мастера, оценить его колоссальное влияние на развитие белорусской и российской школы живописи", - озвучила приветственное слово государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Сергея Глазьева заместитель Государственного секретаря Союзного государства Элла Селицкая, открывая выставку.

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

На выставке представили произведения, отражающие различные этапы жизни и творчества художника. В числе экспонатов можно найти такие работы, как "Хлебы", "Стелют лен", "Дети войны", "Песня (С сенокоса)", "Семья", "Вечер", "За околицей", "41-й День Победы", "Чернобыльская мадонна", "Святая Богородица", "Философы", "Христос и его крест" и многие другие.

Как отметил генеральный директор "Росизо" Иван Лыкошин, выставка белорусского живописца Михаила Савицкого даст старт циклу о великих мастерах из республик бывшего Советского Союза, которые практически стерлись из памяти и культурного поля московского зрителя. "Наша задача - вернуть ему общее прошлое, общее наследие бывшей единой страны", - дополнил он. По словам Лыкошина, большинство работ, представленных на выставке, многие зрители не видели или видели очень давно. "Я искренне благодарен коллегам из Музея Республики Беларусь за поддержку, доверие и помощь в непростых условиях сегодняшнего дня, когда они берут на себя ответственность за транспортировку произведений искусства", - сказал он.

Личность Савицкого

Последние два десятилетия творчества Савицкого совпали с эпохой перемен. В этот период художник создавал цикл "Заповеди блаженства" и картины, посвященные земной жизни Христа, в которых он через библейские сюжеты отражал свое видение актуальных современных проблем. "Михаил Савицкий доказал, что искусство способно выдержать давление самой суровой истории и стать ее нравственным камертоном. Его путь - это путь преодоления и осмысления. Открывая цикл "Наследие эпохи" его выставкой, мы утверждаем: великое искусство не знает границ. Оно - наш общий фундамент для диалога и взаимопонимания", - дополнила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, чьи слова передают в пресс-службе музея.

Выставка также создана совместно с Национальным художественным музеем Республики Белоруссия и Музеем истории города Минска (Галереей Михаила Савицкого). Директор музея Минска Галина Ладисова назвала участие в выставке большой честью. "Особенно приятно отметить, что первая экспозиция цикла посвящена герою Беларуси, почетному гражданину города Минска - Михаилу Савицкому. Наш музей является одним из хранителей его наследия. <…> Мы очень рады, что открываем проект, над которым работали почти год и осуществили профессиональное сотрудничество с "Росизо", - добавила она. В свою очередь директор Национального художественного музея республики Белоруссия Ирина Матяс подчеркнула, что такие проекты становятся точками соприкосновения между музеями, помогающими обогащать и развивать культуру.

Внимание в экспозиции также уделено рисункам, графическим работам и книжным иллюстрациям. Как отмечают организаторы, архитектура выставочного пространства обязательно запомнится зрителям и превратит посещение в увлекательное путешествие. Посетить ее можно будет до 1 марта 2026 года.