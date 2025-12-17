Скульптор Андрей Ковальчук стал "Легендой Тавриды" 2025 года

В ходе мероприятия зрители увидели номера, посвященные становлению скульптора, услышали рассказы о самых значимых работах и событиях в его жизни

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Народный художник и скульптор России Андрей Ковальчук стал обладателем премии "Легенды Тавриды". Торжественное объявление лауреата, вручение статуэтки, а также вокальные и танцевальные представления прошли в Центре исполнительских искусств, передает корреспондент ТАСС.

"Когда я вижу отклик у зрителей, а тем более у молодежи, которая проголосовала за меня в этой номинации, мне становится по-настоящему радостно. Мое искусство нужно, а то, чем я живу и отдаю все силы дает новые эмоции как молодым творцам, так и зрителям", - сказал Ковальчук со сцены.

В ходе мероприятия зрители увидели номера, посвященные становлению скульптора, услышали рассказы о самых значимых работах и событиях в его жизни. Он отметил, что "это было не просто вручение премии - это был рассказ о моем творчестве, о моем наставнике Олеге Комове и о многом другом, что для меня действительно важно", - подчеркнул Андрей Ковальчук.

О премии

Особенность премии "Легенды Тавриды" заключается в том, что лауреатов выбирают молодые творцы, участники проектов "Тавриды.АРТ". Ранее ее обладателями стали дирижер Юрий Башмет, композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, саксофонист Игорь Бутман, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков, а также артист и композитор Олег Газманов. Режиссеры Олег Табаков и Владимир Меньшов были удостоены премии посмертно.

"Таврида.АРТ" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор - АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" стала первым в России туристическо-просветительским кластером.

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.