Музей МХАТ открыл выставку об истории любви Николая Эрдмана и Ангелины Степановой

Посетить экспозицию можно до 25 января 2026 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Ты. Тебе. Тебя. История любви Николая Эрдмана и Ангелины Степановой" открылась в Доме-музее К. С. Станиславского. В начале вечера зрителям показали театральный эскиз в исполнении молодых артистов МХТ имени А. П. Чехова Николая Романова и Анны Затеевой в постановке директора Музея МХАТ заслуженного артиста РФ Павла Ващилина, к спектаклю "Ты. Тебе. Тебя" по переписке героев экспозиции.

"Для меня очень важно, чтобы наша линия "театр плюс музей" продолжала развиваться, чтобы было сотрудничество между школой-студией, театром и музеем. Я хочу, чтобы молодые актеры подключались к изучению материалов, которые мы представили на выставке. Особенно важны именные выставки артистов, служивших в Московском художественном театре. Сегодня - это большая история любви, оставившая после себя 280 писем. Мы с молодыми артистами попытались создать композицию на их основе", - поделился Ващилин в беседе с ТАСС.

Роман между драматургом Николаем Эрдманом и актрисой Ангелиной Степановой начался в 1928 году. Посетители музея познакомятся с архивными документами и фотографиями, костюмами Степановой, а также увидят эскизы костюмов, бутафорию и реквизит из современного спектакля "Самоубийца" Николая Рощина по пьесе Эрдмана. Именно она запомнилась современникам как работа, которая привела в восторг русского и советского театрального режиссера и одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского. "Он хохотал на читке во МХАТе как ребенок и сравнил эту комедию с гоголевским "Ревизором", - отметили в театре.

В музее напомнили, что в 1933 году во время съемок фильма "Веселые ребята" Николай Эрдман был арестован и приговорен к трем годам ссылки. Его возлюбленная старалась облегчить его судьбу. Она получила разрешение на поездку к Эрдману в Енисейск, а затем добилась его перевода в Томск. Однако их роман вскоре завершился: Эрдман не захотел расставаться с женой, и в конце 1937 года Степанова вышла замуж за советского писателя Александра Фадеева.

Когда актрису спросили, была ли она счастлива с Эрдманом, она ответила: "Я была очень счастлива. Но если вы спросите меня, была ли я несчастна эти семь лет, я бы ответила: "Да, была несчастлива", но я свою биографию ни на какую другую не променяю".

"Когда я попал в труппу театра, нам принесли текст пьесы "Сладкоголосая птица юности" американского драматурга Теннесси Уильямса. Роль там предложили и Степановой, а затем прошли репетиции. Играли мы с ней вместе. Сюжет был действительно потрясающий и вызвал большой отклик у зрителя. Ангелина Иосифовна всегда была собрана, элегантно одета и вкусно пахнущая, а главное - всегда с идеальным знанием текста с первой репетиции. Вот что значит старая школа!" - поделился с ТАСС заслуженный артист России Андрей Давыдов.

По его словам, историю своей жизни и роман с Эрдманом Степанова обнародовала во время нового формата показа этого спектакля - выездных коротких постановок, которые показывали по России. "Именно в этих поездках она разоткровенничалась и поделилась неизвестной доселе историей их любви. Виталий Вульф предложил ей издать книгу воспоминаний, на что та ответила: "Неужели это будет интересно молодежи?". Она переживала зря. Она оказалась интересной не только театралами, ведь это настоящая книга жизни", - заключил собеседник агентства.

