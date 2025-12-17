Канделаки назвала образ Путина в мультфильме "Простоквашино" огромным событием

Это подтвердило статус мультфильма как самого семейного и безопасного, отметила директор телеканала ТНТ

Редакция сайта ТАСС

Директор ТНТ Тина Канделаки © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Появление образа президента РФ Владимира Путина в эпизоде мульсериала "Простоквашино" стало большим событием для всех жителей страны и подтвердило статус мультфильма как самого семейного и безопасного, выразила мнение в беседе с ТАСС директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

"Это очень здорово, потому что появление нашего любимого президента Владимира Путина в мультфильме "Простоквашино" еще раз подтверждает мою главную мысль о том, что это самый семейный, самый детский, самый безопасный мультфильм. Потому что президент в новогодние праздники всегда объединяет всю страну. Впервые, помимо поздравления 31 декабря, которое мы ждем всей страной и которое является вехой перехода из одного года в другой для всех россиян, появление президента в детском мультфильме - это огромное событие для всей страны, особенно для детей", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что образ Путина и в мультипликационном виде является самым важным для россиян, вне зависимости от возраста. "В следующий новогодний фильм "Простоквашино" мы обязательно включим обращение президента. И, конечно, для нас стало бы большой честью, если нам позволят использовать образ президента, которого играет Дмитрий Грачев, в очень коротком камео", - рассказала Канделаки.

В сентябре 2025 года во время сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева сообщила, что персонаж Путина может появиться в мультсериале "Простоквашино". Она отметила, что Матроскин с президентом создадут "прекрасный дуэт" для продвижения страны и отечественной культуры.

Премьера мультсериала "Простоквашино" состоялась в 2018 году. Он вдохновлен советским циклом по произведениям Эдуарда Успенского и выполнен в жанре анимационного ситкома. В новом сериале свой голос Почтальону Печкину подарил актер Иван Охлобыстин, Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, няню Маргариту Егоровну - Татьяна Васильева.