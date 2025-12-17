Церемонию вручения "Оскара" будут показывать на YouTube с 2029 года

Трансляция на видеоплатформе будет доступна более чем двум миллиардам зрителей по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Церемонию вручения кинопремии "Оскар" перестанут показывать на телевидении с 2029 года, вместо этого ее будут транслировать на онлайн-платформе YouTube. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

"Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое даст YouTube эксклюзивные глобальные права на "Оскар", начиная с 2029 года, со 101-й церемонии, и до 2033 года", - говорится в пресс-релизе.

Как отметила киноакадемия, трансляция на видеоплатформе будет доступна более чем двум миллиардам зрителей по всему миру.

"Оскар" - американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире.