В Театре наций прошла премьера спектакля о Горьком в жанре мокьюментари

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки Елизаветы Бондарь "История одной фотографии" прошла 17 декабря в Новом пространстве Государственного театра наций, передает корреспондент ТАСС. За основу спектакля взяты эпизоды из жизни Максима Горького.

Впервые Елизавета Бондарь представила свою работу в рамках фестиваля искусств "Горький +", художественным руководителем которого выступает народный артист РФ Евгений Миронов. "История одной фотографии" создавалась специально для фестиваля.

Спектакль в спектакле

По форме новая постановка Театра наций - двухуровневая. На первом действия разворачиваются в современных публике обстоятельствах. Здесь - два героя: режиссер (София Сливина) и драматург (Сергей Волков). Связанные четырехлетними отношениями и творческим прошлым, после не названных зрителю событий герои расстаются: драматург эмигрирует, а режиссер, отказываясь принять решение возлюбленного, остается в России.

Теперь же им предстоит соединиться вновь. Для фестиваля "Горький +" персонажам был заказан спектакль, тема которого так или иначе должна касаться фигуры писателя. Сидя по разные стороны стола, Сливина и Волков через мессенджер обсуждают детали будущей постановки и поэтапно, на протяжении почти полутора часов, воссоздают ее хронологию. Выводить на сцену "усатого Миронова" герои не хотят: слишком просто, нужен другой формат.

Со временем режиссер и драматург приходят к идее кукольного театра: это и есть второй уровень постановки - спектакль в спектакле. Именно на этом уровне проявляется жанр мокьюментари - псевдодокументалистика. "За основу герои берут историю (не существовавшего в реальности - прим. ТАСС) фотографа, всю жизнь мечтавшего снимать Максима Горького, но встретившего великого писателя лишь один раз - в 1929 году по пути на Соловки", - отмечают в пресс-службе Театра наций.

Режиссер и критик о спектакле

После предпоказа "Истории одной фотографии" Бондарь прокомментировала журналистам разноплановость повествования. "Вместе с драматургом мы начали придумывать линейную историю про фотографа, но в какой-то момент почувствовали, что этого недостаточно: нужна еще одна, параллельная, линия, - поясняет она. - У нас постоянно были споры относительно личности самого Горького. Потом я поняла, что эти разногласия и могут быть самой острой темой постановки. Они стали отправной точкой нашей работы. Впоследствии мы придумали вот что: мокьюментари должно прорастать через любовную линию, которая притягивает зрителя, делает историю более душевной, понятной".

Несмотря на заявленный жанр, в "Истории одной фотографии" есть точки пересечения с важными для жизни Горького событиями: здесь и увлечение ницшеанством, и участие в шествии рабочих, и период заточения в Петропавловской крепости, работа в газете "Новый мир", и главное - отъезд за границу. Именно последняя тема среди всех поднятых противоречий в контексте личности Горького интересует героев больше всего: почему после долгих лет эмиграции писатель все же вернулся на родину? Однозначного ответа здесь персонажи постановки, перебрав всевозможные варианты, дать не могут.

"Этот камерный, минималистичный спектакль - два актера и две куклы - произвел на меня большее впечатление, чем иные многолюдные постановки. Замечательно, что Театр наций продолжает говорить на острые, болезненные, актуальные темы. И спектакль Лизы Бондарь, умный, легкий, элегантный, - очередной тому пример. Конечно, в наши дни вопрос эмиграции - один из самых нервных. И тут, в современной, лирической части истории, мы становимся свидетелями того, как любовные отношения разбились об отъезд одного из героев... Ну а возвращение Максима Горького из эмиграции - один из вариантов для нынешних релокантов", - отметил в беседе с агентством драматург и театральный обозреватель Владислав Васюхин.

И почему же Горький вернулся?

О возможных причинах возвращения Горького в СССР ТАСС рассказал доцент кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Игорь Говряков. "Я уверен, - говорит он, - что тут сочетание двух факторов. Горький ощущал свою мессианскую роль в России. Несмотря на то что и в эмиграции он оставался писателем с мировым именем, Горький не мог долго, спокойно сидеть и смотреть, как сбоку от него развивается страна".

По словам эксперта, с возрастом Горький стал сентиментальнее, стал более готовым к компромиссам: с властью, действительностью и собственной совестью. "Ну, а вторая причина: эмигранту, жившему свою дольче вита на море, предложили более чем достойную замену: своеобразную дольче вита в СССР, с особняками, дачами, статусом "первого после Бога", этакого пролетарского гуру молодого государства. Думаю, со временем Горький и сам в этот свой статус поверил", - заключил Говряков.

Под занавес

Кроме Сливиной и Волкова, в спектакле заняты два артиста Московского детского театра марионеток - Любовь Савичева и Дмитрий Половников. Кукол и декорации для спектакля придумала художница Мария Кривцова. Над "Историей одной фотографии" также работали драматург Алжбета Азовская, ассистент художника по свету Владимир Хаджиев. Художником по свету выступает сама Бондарь.

Премьера новой постановки Театра наций прошла с аншлагом. Ближайший показ "Истории одной фотографии" состоится 18 декабря - все билеты на него, как указано на официальном сайте театра, распроданы.