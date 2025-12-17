В Париже открылся фестиваль российского кино

На протяжении пяти дней французским зрителям будут представлять новинки российского кино

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Открытие фестиваля российского кино с аншлагом прошло в Париже в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ), передает корреспондент ТАСС.

"Эта масштабная культурная инициатива стала результатом тесного взаимодействия компании "Роскино", министерства культуры и посольства России во Франции", - отметил, открывая фестиваль, посол РФ в Париже Алексей Мешков.

По его словам, на протяжении пяти дней французские зрители увидят новинки российского кино. "Мы с гордостью представляем достижения российского кинематографа, работу режиссеров, сценаристов и актеров, мастерство операторов, монтажеров и костюмеров", - сказал посол.

Глава дипмиссии подчеркнул, что фестиваль позволит французам "лучше узнать Россию - большую и красивую страну, а также традиции ее многонационального народа".

Разнообразие кинематографа

На вечере было оглашено приветственное послание министра культуры РФ Ольги Любимовой. Она отметила, что в программе фестиваля во всем разнообразии представлен российский кинематограф.

"Фестиваль открыла драма режиссера Максима Бриуса "Группа крови". Показ этой картины о подвиге советского народа посвящен 80-летию Великой Победы. Мы рады, что французские зрители смогут вспомнить о нашем подвиге", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова. По ее словам, "интерес французов к российскому кинематографу подтверждает общность культур и историческую дружбу народов". "Никакие внешние факторы не могут нас разобщить", - подчеркнула Антонова.

Как сообщила член российской делегации, глава Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, в программу кинопоказов включен российско-китайский ретро-детектив "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина. "Эта картина уже успела завоевать симпатию и любовь зрителей, в том числе в Китае и в России", - сказала она.

В программу фестиваля, который продлится до 21 декабря, также вошли ленты "Северный полюс" и "Пророк. История Александра Пушкина". Закроет фестиваль картина "Мужу привет".