Театр "У Никитских ворот" представил первое в России шоу про Стива Джобса

Создатель постановки Марк Розовский определил жанр спектакля как джаз-поэму

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьера нового музыкального спектакля народного артиста РФ Марка Розовского о жизни Стива Джобса прошла на Новой сцене Московского государственного театра "У Никитских ворот", передает корреспондент ТАСС.

Сам Розовский на пресс-конференции до постановки определил жанр спектакля как джаз-поэму, "соединяющую музыку с современными технологиями", биографию Стива Джобса - с мифами о нем. В основе постановки - стихотворная поэма Марка Розовского "Посвящение Джобсу" и музыка для 10 номеров, написанная известным джазменом Дмитрием Толпеговым. В спектакле одну из главных ролей играет команда джаз-бэнда Алексея Круглова, балетмейстером шоу выступила Светлана Лапина, специалистами по видео-арту стали братья Вениамин и Илья Флярковские.

"Сначала была моя стихотворная поэма "Посвящение Джобсу". Год назад, в январе, она была опубликована в журнале "Юность", том самом, в котором я, будучи молодым, работал в 60-е годы прошлого столетия. Затем я обратился к выпускнику Консерватории, известному джазмену Дмитрию Толпегову, он написал прекрасную музыку для десяти номеров", - поделился на пресс-конференции Марк Розовский.

Написанную музыку Толпегов дополнил несколькими общеизвестными мировыми шлягерами и пятью своими композиторскими сочинениями, а также пригласил к сотрудничеству джаз-бэнд Алексея Круглова. "Потребовались гигантские усилия и блестящие звездные таланты труппы, чтобы сделать это уникальное представление. Конечно, это не чисто биографический спектакль, хотя некоторые моменты жизни нашего героя мы попытались отразить. Нельзя объять необъятное, но главное, мне кажется, в сложном характере Стива Джобса - это его превеликая тяга к совершенству, вера в торжество новых технологий, призванных переделать мир и сделать предпринимательство и творчество единым массивом на благо всего человечества", - приоткрыл замысел постановки режиссер спектакля.

Исполнитель роли Стива Джобса Богдан Ханин назвал идею спектакля "бродвейской". По его мнению, драматический спектакль о замкнутом Джобсе мог быть провальным, а музыкальная форма - единственный способ показать человека, который был "где-то "там", выше, в космосе".

Актер подчеркнул, что спектакль не представляет собой документальную историю жизни Стива Джобса, скорее он о его стремлении к совершенству. "Спектакль предлагает зрителю немного "покопаться" и найти в себе что-то от Джобса, ведь каждый человек когда-нибудь стремился к совершенству себя или своего продукта, дела", - резюмировал он.