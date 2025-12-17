В Воронежский музей вернули древнегреческую фреску после реставрации в Москве

По характеру росписи исследователи определили, что она была частью декорации древней гробницы

ВОРОНЕЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Фреска "Возвращение воина", датируемая IV веком до н. э., вернулась в экспозицию Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского после реставрации, проходившей в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Воронежской области.

"Уникальная италийская фреска "Возвращение воина" - редчайший образец монументальной древнегреческой живописи, IV в. до н. э., после тщательной реставрации в ГМИИ им. А. С. Пушкина вновь заняла свое почетное место в основной экспозиции музея им. Крамского - в зале "Античное искусство", - говорится в сообщении.

Министр культуры Воронежской области Мария Мазур назвала возвращение фрески в Воронеж грандиозным событием, а сам экспонат - одной из главных музейных реликвий региона.

Ранее Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина сообщал, что фрагмент росписи, найденный в ноябре 1871 года на территории античной Капуи в области Кампания на юге Италии, был приобретен для частной коллекции семейства Дориа и впоследствии продан в музей Дерптского университета. В 1918 году университет перебрался в Воронеж, дав начало истории Воронежского государственного университета. Фрагмент попал в Музей древностей и изящных искусств при этом вузе, а с 1933 года хранился в Воронежском художественном музее.

По характеру росписи исследователи определили, что фреска была частью декорации древней гробницы. Сложность росписи внутренних стен каменного погребения зависела от статуса покойного и пожеланий его семьи. Образ всадника в древних аристократических культурах всегда элитарен, а конь - ценное животное, обладание которым как раз подчеркивает высокий статус.

В среду в музее им. Крамского состоялся круглый стол, участниками которого стали реставратор памятника, специалист Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Александр Горматюк, куратор московской выставки фрески Ольга Тугушева (выставка проходила по завершении реставрации c 4 февраля по 30 марта в музее им. А. С. Пушкина - прим. ТАСС) и специалист по античной живописи Московского государственного университета Надежда Налимова. На мероприятии была представлена книга "Возвращение воина. Италия, IV в. до н. э.", рассказывающая об истории, реставрации и художественных особенностях этого уникального артефакта.