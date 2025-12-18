"Читай-город" назвал 100 самых популярных книг 2025 года

Лидером стал роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сеть книжных магазинов "Читай-город" по итогам 2025 года составила рейтинг 100 самых популярных книг на основе продаж в экземплярах. Лидером стал роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Философский роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", продажи которого превысили 85 тыс. экземпляров, стал лидером рейтинга. Второе место заняла книга Джона Стрелеки "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению", третье - роман Лорана Гунеля "Бог всегда путешествует инкогнито", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что в десятку самых популярных вошли книга Маргариты Симоньян "В начале было слово - в конце будет цифра", роман Холли Джексон "Хороших девочек не убивают", роман Марии Корелли "Скорбь Сатаны", продолжение саги Сьюзен Коллинз "Голодные игры. Рассвет жатвы", новый роман Анджея Сапковского "Перекресток воронов", книга Ребекки Яррос "Ониксовый шторм" и классическая работа Джорджа Клейсона "Самый богатый человек в Вавилоне".

По данным "Читай-города", художественная литература сохранила доминирующее положение, а главным жанром года стал детектив. "Наиболее быстрый рост показали отечественные и зарубежные детективы, современная и молодежная проза, а самым динамичным поджанром стали "мистика и ужасы" в сегменте фантастики и фэнтези, продажи которых выросли на 21%", - подчеркивают в сети магазинов.

Заметно усилился интерес к классической литературе: в топ-100 вошли 24 классических произведения. Самым популярным классиком стал Федор Достоевский, представленный в рейтинге четырьмя романами. При этом спрос на нон-фикшн, учебную литературу, эзотерику и книги по саморазвитию снизился, а эзотерика полностью выпала из топ-100.

Среди тенденций 2025 года аналитики также отметили рост интереса к детской литературе и азиатским комиксам, а также прорыв отечественного автора Влада Райбера, чьи продажи увеличились в 11 раз. Его роман "Летний лагерь" вошел в первую половину общего рейтинга.