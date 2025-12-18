В Москве открыли памятник в честь создателей фильма "Семнадцать мгновений весны"

Церемонию открытия скульптурной композиции провели директор СВР РФ Сергей Нарышкин и министр культуры России Ольга Любимова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и министр культуры России Ольга Любимова открыли скульптурную композицию в честь создателей многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны", олицетворяющего отечественную внешнюю разведку.

Скульптурная композиция изображает писателя и сценариста фильма Юлиана Семенова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. Открытие памятника приурочено к 110-летию Киностудии Горького и 105-летию с момента создания Службы внешней разведки. Автор произведения Андрей Ковальчук.

"Этот сериал непросто вошел в золотой фонд отечественного кинематографа. Скажу больше, он стал неотъемлемой частью национального самосознания. Образы, цитаты, мелодии "Семнадцати мгновений весны" прочно закрепились в нашем культурном коде. Миллионы телезрителей, благодарных телезрителей, среди которых, конечно, и ветераны, и сотрудники Службы внешней разведки России, едины во мнении, что созданный талантливым, выдающимся кинорежиссером, блистательной Татьяной Михайловной Лиозновой и всем творческим коллективом фильм является настоящим, неповторимым и непревзойденным киношедевром. Низкий поклон и огромная благодарность за созданное чудо", - отметит Нарышкин.

"Семнадцать мгновений весны" - многосерийный фильм по одноименному роману Юлиана Семенова, вышедший на телеэкраны в 1973 году. Сюжет произведения разворачивается в завершающий период Великой Отечественной войны и повествует о советском разведчике-нелегале Максиме Исаеве, действующем под псевдонимом штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица, которому поручено сорвать сепаратные переговоры нацистской Германии с западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Кинообраз Исаева-Штирлица вобрал в себя черты Рихарда Зорге, Рудольфа Абеля и других выдающихся разведчиков.