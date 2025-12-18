СТД и Россотрудничество заключили партнерское соглашение

Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что российское театральное искусство является одним из брендов, проявлением величия духа страны

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) народный артист РФ Владимир Машков и глава Россотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, мы должны поддерживать связи со странами СНГ, БРИКС, ШОС. У нас есть очень много проектов, которые мы можем им предложить. Если говорить о русских театрах за рубежом и захоронениях наших великих артистов, то, безусловно, мы должны следить за их сохранением. Ведь это элемент нашей культуры. Так что целей и задач у нас очень много. Будем много работать по международным вопросам. <…> Мы не допустим отмены культуры", - охарактеризовал суть соглашения после подписания Машков.

Примаков в свою очередь отметил, что российское театральное искусство является одним из брендов, проявлением величия духа страны. "У нас уже есть замечательные театральные проекты с ГИТИС и другими нашими добрыми партнерами", - заключил он.

Соглашение было подписано в здании Союза театральных деятелей в рамках заседания секретариата. Его детали будут оглашены позднее.