Гергиев и Машков определили лауреатов премии СТД РФ

Церемония прошла в сопровождении представления, посвященного преемственности поколений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Четыре деятеля искусств стали лауреатами премий председателя и сопредседателя Союза театральных деятелей России, церемония вручения премий прошла в Театре на Страстном, передает корреспондент ТАСС.

Председателем СТД является народный артист РФ Владимир Машков, сопредседателем - народный артист РФ Валерий Гергиев.

Цель учрежденных в 2024 году премий - выявлять и поддержать молодые таланты в области драматического и музыкального театра. В этом году лауреатами премии председателя СТД стали режиссер театра кукол Иван Карпов, а также актер Леонид Петров. Сопредседатель СТД определил в качестве победителей оперного тенора Игоря Анищенко и Галимову Самиру Ширван кызы.

"Нашу премию мы вручаем второй раз. Наградили молодых ребят, которые только начинают делать свои первые шаги в творчестве. Уже сейчас они предъявили свой талант, показали желание разваривать великий русский театр. Мне кажется, эта премия будет хорошим толчком для молодых людей в начале их пути", - сказал Машков, добавив, что принимать решение ему было непросто. "Но, уверен, со своей задачей мы справились", - заключил он.

Гергиев также подчеркнул, что главное, к чему стремились учредители премии, - выявить наиболее одаренных молодых артистов. "Ведь завтра они по-прежнему будут оставаться молодыми, но с большой вероятностью могут стать ведущими, яркими представителями российской творческой элиты", - обратил внимание народный артист России.

Церемония награждения прошла в сопровождении представления, посвященного преемственности поколений. В нем приняли участие актеры театра "Трикстер".