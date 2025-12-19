Статья

Марк Шагал, герои русских сказок и авангард. Какие выставки посетить на январских выходных

Рассказываем о самых интересных выставках в Москве, на которых можно побывать во время праздников

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

Перемещаемся в Москву конца XIX века вместе с Владимиром Гиляровским, рассматриваем ювелирные украшения из Особой кладовой и гуляем по тропинкам из русских сказок. Знакомимся с работами авангардных художниц и масштабной выставкой Марка Шагала, а после можно и в Истру, куда прилетели зимовать "Грачи" Саврасова. Об этих и других выставках подробнее — в материале ТАСС.

"Марк Шагал. Радость земного притяжения"

Где: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина



Когда: с 11 декабря по 15 марта

© Пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина

Масштабная выставка легендарного авангардиста Марка Шагала. В основе экспозиции — произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922 годы), одного из наиболее интенсивных и значительных в творчестве художника. Представлены как признанные шедевры — например, "Над городом" и "Прогулка", так и менее известные работы. Сопровождается выставка цитатами Шагала из автобиографической книги "Моя жизнь" — они помогут зрителям углубиться в образы на картинах и понять, что за ними скрыто. Помимо живописи и графики, в экспозиции есть инсталляции: особый интерес вызывает "Комната семьи Шагал" — воссозданный интерьер с подлинными предметами из дома художника в Витебске.

"Августейшие. Куклы"

Где: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина



Когда: с 2 декабря по 9 марта

© Пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина

В XIX веке расцвело производство игрушек, при этом появлялись куклы, сравнимые с произведениями искусства. Они производились из воска, фарфора, бисквита и предназначались не только для игры, но и для украшения интерьера или обозначения статуса. По заказу знатных семей портные шили для них платья из дорогих тканей и кружев, часто игрушечный гардероб создавался в паре с настоящим — для девочки — владелицы куклы. На выставке представлены художественные куклы второй половины XIX — начала XX века, а также другие игрушки той эпохи. Один из разделов воссоздает атмосферу Нового года и Рождества: искусственная ель начала ХХ века, заснеженная карусель, праздничный кукольный домик, елочные украшения, а также принадлежавший цесаревичу Алексею французский театр "Гиньоль" с ширмой и перчаточными куклами.

"От ткани до космоса. Авангардистки дизайна"

Где: Всероссийский музей декоративного искусства



Когда: с 19 декабря по 29 марта

Наволочка на диванную подушку "Парашютист" работы Татьяны Дмитриевой-Шульпиной и М. Бычковой, 1937 год © Всероссийский музей декоративного искусства

Масштабный выставочный проект, рассказывающий о вкладе женщин в развитие российского декоративно‑прикладного искусства и дизайна. Представлено более 200 экспонатов, среди них произведения художниц Абрамцевского круга — Елены Поленовой и Натальи Давыдовой, авангардисток Ольги Розановой, Варвары Степановой и Людмилы Маяковской, советских скульпторов Натальи Данько, Веры Мухиной и других. Помимо графики, различных изделий из ткани, керамики, стекла и других материалов, посетители смогут увидеть эскизы интерьеров космического корабля дизайнера Галины Балашовой — долгое время эти проекты были засекречены вместе с советской космической программой.

"Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург"

Где: Новая Третьяковка



Когда: по 18 января

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Последние дни работает выставка, посвященная 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура — всего более 170 произведений. Центральные экспонаты — хрестоматийное полотно "Последний день Помпеи" и монументальное историческое произведение "Осада Пскова". Проект организован вокруг концепции "гения места": зрители смогут проследить, как особая атмосфера Рима, Москвы и Петербурга отражалась в творчестве художника и формировала его художественный язык. Выставка включает разделы, посвященные ранним композициям, монументальным полотнам позднего периода и росписи Исаакиевского собора, а также специальный раздел "Мастер неоконченной картины".

"Эпоха Неизвестного"

Где: Новая Третьяковка



Когда: с 16 декабря по 12 мая

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Масштабная ретроспектива творчества и жизни скульптора Эрнста Неизвестного. Напоминая о фронтовом прошлом мастера, открывает выставку раздел "Война — это…", в котором представлены работы второй половины 1950-х — середины 1970-х годов, графика и экспериментальные скульптуры на тему войны, космоса и труда. В разделе "Неизвестный в Манеже" воссоздана атмосфера выставки "30 лет МОССХ", с помощью визуальных и звуковых средств кураторы передали суть легендарной дискуссии между скульптором и Никитой Хрущевым, после которой Неизвестный на годы оказался в творческой изоляции. Третья часть раздела показывает связь между молодыми живописцами "сурового стиля" (Николай Андронов, Андрей Васнецов) и их предшественниками 1920–1930-х годов (Роберт Фальк, Петр Кончаловский). Раздел "Гигантомахия" посвящен монументальным работам мастера, воплощающим авторскую мифологию. Завершающий раздел "Древо жизни" раскрывает одноименный грандиозный проект Неизвестного.

​​​​​"Свой человек. Владимир Гиляровский"

Где: Музей русского импрессионизма



Когда: по 25 января

© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Через картины, старинные вывески, документальную хронику и предметы из прошлого выставка рассказывает о жизни и творчестве Владимира Гиляровского — журналиста и писателя, ставшего в конце XIX века "своим человеком" в редакциях, театрах, литературных гостиных, трактирах и ночлежных домах. Имея знакомых практически везде, Гиляровский был "королем репортажей" — благодаря своим осведомителям часто он приезжал на место происшествия раньше стражей порядка. Экспозиция на подземном этаже воссоздает образ Москвы, описанной Гиляровским в его легендарной книге "Москва и москвичи". На втором этаже размещается раздел "Портреты героя", рассказывающий о формировании и различных ипостасях Гиляровского — бурлака, табунщика, циркача, пожарного, разведчика во время Русско-турецкой войны, журналиста и многих других. Третий этаж музея занимает спецпроект "Пространство технологий", разработанный совместно с Политехническим музеем: демонстрируются технологические новинки эпохи, которыми интересовался Владимир Гиляровский, — патефон, телеграф, локомобиль и другие.

"Жили-Были: Царство русской сказки"

Где: ЦСИ "Винзавод"



Когда: по 31 января

© Страница выставки "Жили-Были: Царство русской сказки" во "ВКонтакте"

Выставка, посвященная исследованию русской сказки как культурного кода, разворачивается в историческом подземелье бывшего винзавода. Кураторы переосмыслили классические русские сказки и представили их в жанре тотальной инсталляции — выстроили сказочные пространства, по которым посетителям предстоит пройти. Под старинными сводами можно увидеть гигантскую голову богатыря, Бабу-ягу в билибинском стиле и ее избушку, зимнее царство и обновленную "Войну грибов" с Царем Горохом. Есть расширенный раздел, посвященным сказочным образам, созданным в советское время. Также на выставке представлены работы современных российских художников.

"Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен"

Где: Еврейский музей и центр толерантности



Когда: с 26 ноября по 1 февраля

© Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности

Жизнерадостный выставочный проект рассказывает о свадебных традициях еврейского народа. Экспозиция, состоящая из пяти залов, проводит посетителей через пять этапов свадебного процесса — от сватовства и подготовки к браку до кульминации, самого праздника. Представлено более 200 экспонатов — костюмы, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, фотографии, брачные договоры XIX–XX веков. В одном из разделов воссоздана хупа — балдахин, под которым совершается церемония бракосочетания. Последний зал погружает гостей в атмосферу яркого свадебного торжества через традиционную музыку, костюмы, произведения Марка Шагала, Александра Тышлера, Натальи Гончаровой и других художников.

"Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России"

Где: Государственный Исторический музей



Когда: с 3 декабря по 11 мая

© Сергей Киселев/ Агентство "Москва"

Первый масштабный показ ювелирных украшений из большой коллекции, которая хранится в Особой кладовой Государственного исторического музея. Посетители увидят роскошные драгоценности второй половины XVII — начала XX веков, узнают о том, как с течением времени менялись вкусы заказчиков и художественные подходы мастеров. Часто украшения становились отражением интересов и чувств человека — напомнят об этом ювелирные изделия с камеями, мозаикой, бирюзой, горным хрусталем, гранатами и кораллами, а также сентиментальные украшения ("сантименты")". В экспозиции представлены серьги, кольца, броши, браслеты, ожерелья, колье, подвески, кулоны, тиары и гребни.

"Саврасов и тишина"

Где: Музей "Новый Иерусалим" (Московская область, г. Истра)



Когда: с 23 декабря по 31 мая

Картина Алексея Саврасова "Пейзаж с рекой", вторая половина ХIХ века © Пресс-служба музея "Новый Иерусалим"

Если захочется выбраться за пределы Москвы, можно всего за полтора часа доехать до Истры. Там проводится выставка, посвященная 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова — основоположника русского лирического пейзажа, автора хрестоматийной картины "Грачи прилетели". В экспозиции представлены 35 работ Саврасова, охватывающих все периоды его творческого пути. Выставлены и полотна других пейзажистов XIX–XX веков — Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского. В общей сложности — 62 произведения, а также 4 объекта современного искусства из частных собраний. Для более глубокого погружения выставку дополнили масштабными сценографическими инсталляциями и звуковым сопровождением, над которыми работали признанные театральные художники и саунд-дизайнер.

Дарья Шаталова