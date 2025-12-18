В Доме Музыки с 14 по 23 января пройдет XVI Московский Рождественский фестиваль

Афиша мероприятия включает шесть концертных вечеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. XVI Московский Рождественский фестиваль духовной музыки состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ) с 14 по 23 января 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ММДМ.

"Художественное руководство смотром осуществляет народный артист СССР, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. XVI Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в ММДМ с 14 по 23 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отметил сам Владимир Спиваков, фестиваль создает особую атмосферу духовного единения. "Рождественский фестиваль всем нам очень дорог. Ведь он создает особую атмосферу добра, просвещения, любви, высокой эстетики - всего того, что можно назвать духовным миром, без которого человек не может существовать", - подчеркивает он.

Форум пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.

О программе фестиваля

Афиша XVI фестиваля включает шесть концертных вечеров. Откроется смотр 14 января выступлением Кубанского казачьего хора под управлением Виктора Захарченко в Зале имени Е. Ф. Светланова. В праздничной программе, в которой будут задействованы около 200 артистов, прозвучат рождественские песнопения, колядки, тропари, а также народные и авторские песни из репертуара коллектива.

Фестиваль продолжит вечер органной музыки 16 января. Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая Токкату и фугу ре минор, Арию из оркестровой сюиты, Фантазию соль мажор и хоральные прелюдии.

Далее, 17 января по традиции пройдет концерт с участием детского хорового коллектива. Дневная программа Большого детского хора имени В. С. Попова будет посвящена зимним и рождественским праздникам и завершится исполнением кантаты Георгия Свиридова "Снег идет" на стихи Бориса Пастернака. Вечером этого же дня на сцене выступит Хор Сретенского монастыря с программой духовной и светской музыки разных эпох.

Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина и Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова представят мессу Йозефа Гайдна "Сотворение мира", а также симфонические сочинения композитора 22 января.

Завершится XVI Московский Рождественский фестиваль 23 января гала-концертом с участием Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России, хора "Мастера хорового пения" и солистов мировой оперной сцены. В финале прозвучит Реквием Вольфганга Амадея Моцарта, исполнение которого приурочено к 270-летию со дня рождения композитора.