В Москве 21 декабря пройдет финал международного конкурса Competizione dell’Opera

Особенностью мероприятия является состав международного жюри высшего уровня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полуфинал и финал международного конкурса исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera состоится с 19 по 21 декабря 2025 года в Москве в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщил основатель и руководитель этого конкурса, известный международный арт-директор, менеджер в сфере культуры и оперный продюсер Ханс-И оахим Фрай.

"Этот конкурс один из самых старейших в Европе. И организовал его я 29 лет назад. Победителем в самом первом конкурсе, который проходил в 1996 году, стала Марина Мещерякова. И мне приятно, что с самого начала этот конкурс был так или иначе связан с Россией. Это конкурс про итальянскую оперу, и в целом жанр оперы как таковой является итальянским, там он зародился. Конкурс достаточно объективный - неважно откуда приехали участники, они все должны петь на итальянском", - сказал Ханс-И оахим Фрай на пресс-конференции ТАСС, посвященной финалу Международного конкурса исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera. Он отметил, что уже в четвертый раз за многолетнюю историю проведения этого знаменитого конкурса полуфинал и финал его пройдут с 19 по 21 декабря 2025 года в концертном зале "Зарядье".

По его словам, Competizione - единственный вокальный конкурс, чей репертуар включает в себя все богатство и красоту итальянской оперной музыки, где акцент делается на шедеврах итальянской оперы: от старинной музыки к Моцарту, Верди, Пуччини и до стилистического разнообразия музыки ХХI столетия.

Как отметили в пресс-службе проекта, это один из крупнейших вокальных конкурсов, который более 29 лет ежегодно проводится на главных мировых оперных и концертных сценах, таких как Дрезденская государственная Земпер Опера, Бременский государственный театр, Государственная опера Гамбурга, Брукнерхаус Линц (Австрия), Государственный академический Большой театр России (Москва), Большой театр Узбекистана (Ташкент), Большой театр Беларуси (Минск) и другие. В феврале 2022 года конкурс отметил свой 25 летний юбилей в Москве на сцене Большого театра России.

Масштабная и многогранная программа конкурса, по словам его основателя, охватывает отборочные туры по миру, полуфинал и финал в Москве, гала-концерты итальянской оперы в Москве и Санкт-Петербурге, а также уникальные мастер-классы и творческие встречи конкурсантов с членами жюри - выдающимися артистами, признанными экспертами и ведущими оперными агентами. "Конкурс не только открывает новые имена, но и помогает молодым талантам сделать первые шаги к международной карьере. Это - стартовая площадка, способная вывести юные дарования на сцены крупнейших театров мира", - поделились в пресс-службе. Ежегодно в конкурсе принимает участие свыше 400 молодых певцов из более 25 стран мира. Из них финалистами становятся только 12 лучших исполнителей.

Особенности конкурса

Особенностью конкурса является состав международного жюри высшего уровня: около 20 руководителей главных концертных агентств, оперных театров и концертных залов, всемирно известные оперные певцы, режиссе ры и дирижеры из России, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Чили и Белоруссии. Полуфинал конкурса состоится в Москве, 19 декабря 2025 года в Малом зале "Зарядье", а финал пройдет 21 декабря 2025 года в Большом зале "Зарядье" в виде грандиозного гала-концерта итальянской оперы, на котором будут объявлены победители и лауреаты конкурса. Выступление финалистов 21 декабря будет сопровождать Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Ивана Рудина.