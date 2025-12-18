Музей Победы открыл выставку к 120-летию адмирала Николая Харламова

Экспозиция будет работать до 22 декабря 2025 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта "Семейные реликвии", приуроченную к 120-летию со дня рождения советского адмирала Великой Отечественной войны Николая Харламова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Новая выставка приурочена к 120-летию со дня рождения советского военного атташе в Великобритании в годы войны, адмирала Николая Харламова", - говорится в сообщении.

Выставка повествует о жизненном и боевом пути Харламова, который в 1941-1944 годах находился в Великобритании, где занимался вопросами межсоюзнического взаимодействия, стратегических поставок и разведывательной деятельности. Он также принимал участие в операции "Оверлорд", наблюдая за высадкой союзников в Нормандии с борта британского крейсера.

В экспозиции представлены личные вещи адмирала, переданные его внучкой Екатериной Бурлаковой, в том числе адмиральская фуражка, наградной кортик с дарственной надписью и шелковый платок, привезенный со службы в Китае. Дополняют выставку архивные документы и фотографии. Выставка будет работать до 22 декабря 2025 года.

