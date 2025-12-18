В Грозном в статусе культурной столицы провели около 200 мероприятий

Министр культуры региона Иса Ибрагимов отметил, что год культурной столицы стал для города важным этапом в укреплении межрегионального культурного сотрудничества и позволил продемонстрировать потенциал

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Около 200 мероприятий провели в Грозном в 2025 году в рамках реализации проекта "Культурная столица года". Они охватили примерно 100 тыс. человек, сообщил ТАСС министр культуры региона Иса Ибрагимов.

"Реализация программы "Грозный - культурная столица 2025 года" стала результатом эффективного взаимодействия министерств, ведомств и муниципальных структур. В течение года нам удалось провести около 200 мероприятий межведомственного плана, приуроченного к "Культурной столице", - отметил Ибрагимов, добавив, что всего в сфере культуры проведено свыше тысячи мероприятий.

По его словам, Год культурной столицы стал для Грозного важным этапом в укреплении межрегионального культурного сотрудничества и позволил продемонстрировать творческий потенциал.

"Масштаб проведенных мероприятий охватил тысячи жителей и гостей столицы, включив проекты в области музыки, театра, танца, просветительства и национального искусства. Особое значение имело участие в программе крупнейших и наиболее авторитетных коллективов России. Их присутствие повысило престиж проекта и продемонстрировало высокий уровень культурной инфраструктуры Грозного", - сказал министр.

В четверг в Грозном прошла церемония закрытия Года "Культурная столица 2025 года". В мероприятии принял участие заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев.

Конкурс "Культурная столица года" начали проводить в 2023 году, и ежегодно это звание будут присуждать одному из городов России. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек. В 2024 году статус культурной столицы года получил Нижний Новгород.