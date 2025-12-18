На ВДНХ открылась выставка о художниках-символистах из Саратова

Посетители смогут увидеть более 200 скульптурных, графических и живописных произведений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920 - 1940-х", открылась в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Она посвящена созвездию волжских художников первой половины ХХ века - выходцев из Саратова, ярко повлиявших на искусство Москвы и Ленинграда.

"Сегодняшнее открытие выставки продолжает курс Москвы на развитие межмузейных и международных проектов. Благодаря сотрудничеству столичных и региональных музеев москвичи и гости города получают возможность увидеть произведения, которые редко представлены в музейном пространстве столицы. Уверен, что выставка вызовет живой интерес, поскольку она посвящена самобытному и значимому явлению отечественного искусства - Саратовской школе", - сказал журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Организаторы выставки уточнили, что для всех желающих экспозиция откроется 19 декабря. Посетители смогут увидеть более 200 скульптурных, графических и живописных произведений, большая часть которых впервые будет показана широкой публике. Работы собирали по всей стране: в ее формировании приняли участие 14 российских музеев и две частные коллекции.

"Мы, как Музей Москвы, рассказываем о городе самыми разными способами, и наша сегодняшняя коллаборация с ВДНХ и с Саратовским государственным художественным музеем связана с тем, что Москва традиционно представляла достижения, важные художественные течения со всей страны <...>. Волга, Москва, Нева - это названия трех рек, название отсылает к трем городам, к художественной жизни которых Саратовская школа имела отношение, на которые она существенным образом повлияла", - сказала гендиректор Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

Основу экспозиции составили произведения Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева, предоставившего работы как известных художников - Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, - так и менее известных, но не менее значимых для истории саратовской школы - Михаила Аринина, Валентина Юстицкого, Евгения Егорова, Владимира Кашкина, Елены Бебутовой и других. Экспозиция построена хронологически: посетитель пройдет путь саратовских художников - от знаменитых объединений "Голубая роза" и "Алая роза" к радикальным новациям эпохи авангарда, проектам советской фрески и поискам новой картины 1930 - 1950-х годов. Гости смогут получить представление об истории раннего советского искусства, но сквозь оптику саратовской школы.