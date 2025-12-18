На сцену Большого театра возвращается опера Римского-Корсакова "Сервилия"

Премьерные показы обновленной версии спектакля пройдут 19 - 21 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Опера Николая Римского-Корсакова "Сервилия" возвращается в репертуар Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Премьерные показы обновленной версии спектакля режиссера Ольги Ивановой пройдут 19 - 21 декабря на Новой сцене ГАБТ, сообщили в пресс-службе.

"В обновленном виде будет представлен спектакль Ольги Ивановой, шедший в 2016 - 2022 годах на Камерной сцене Большого. Дирижер-постановщик - Антон Гришанин. Сценограф, художник по костюмам - Виктор Герасименко, художник по свету - Андрей Абрамов", - говорится в сообщении.

Об опере

Николай Римский-Корсаков постоянно расширял свои композиторские горизонты. Стремление к обновлению подтолкнуло признанного мастера обратиться к "чужой" для него античной теме. Время действия "Сервилии" - закат эпохи правления императора Нерона, богатый драматическими событиями период, с энтузиазмом отраженный в культуре XIX века.

Композитор почерпнул сюжет в одноименной драме Льва Мея, на основе которой написал собственное либретто. Рассматривая новую оперу как продолжение "Царской невесты", Николай Римский-Корсаков развил в сочинении важный мотив триумфа христианской веры. "Сервилия" стала для Римского-Корсакова лабораторией, в рамках которой композитор связывал ушедшие и возникавшие на горизонте новые стили. Одна из особенностей оперы - трудность в восприятии далеких исторических событий, которые требуют определенной эрудиции. Но в ней же заключается и своеобразное обаяние "Сервилии", оставляющей пространство для размышления.

"Необычайно важным во всей этой истории является то, что женщина, римская аристократка, воспитанная в языческих традициях своего общества, интуитивно уверовала в зарождение христианства и пошла за ним, - отмечает режиссер-постановщик Ольга Иванова. - Сервилия - один из прекраснейших женских образов, любимый самим Римским-Корсаковым. Иначе почему у этой гордой римлянки мы слышим интонации Снегурочки, Любаши... Можно говорить о Сервилии как о собирательном музыкальном образе, воплощении женского идеала в творчестве выдающегося композитора-драматурга".