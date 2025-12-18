В Театре Гоголя в Москве пройдет премьера спектакля "Герой нашего времени?"

Режиссером постановки выступил художественный руководитель Антон Яковлев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки "Герой нашего времени?" по мотивам романа Михаила Лермонтова пройдет 19 декабря на Основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, сообщили ТАСС в пресс-службе. Режиссер спектакля - художественный руководитель театра Антон Яковлев.

"Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. Но выстрел в голову становится не концом, а входным билетом. Поэт оказывается в ловушке на стыке двух реальностей: он переносится в сердце классического романа Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Под руководством таинственного иллюзиониста Апфельбаума поэт проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит весь путь "героя нашего времени", чтобы сделать окончательный выбор", - говорится в сообщении.

Вместе с Олегом Богаевым и Еленой Исаевой Антон Яковлев выступает и автором сценической версии текста. Вместе с Ильей Султановым режиссер также отвечает за световое решение спектакля. Кроме того, в постановочную команду вошли художник-постановщик Алексей Кондратьев, художник по костюмам Тамара Эшба, хореограф Константин Мишин, композитор Андрей Зубец, режиссер видеоконтента - Анастасия Журавлева.

"Прошлое и настоящее сталкиваются в жестоком "театре представления" загадочного мага, стирая границы между реальностями. Здесь сценой оказывается XIX век, а персонажами - призраки героев лермонтовского романа. Здесь классика становится живой декорацией, где поэт вместе со зрителем будто проваливается в страницы великого произведения. <...> Вечный русский вопрос. Кто решает твою судьбу - ты сам, или незримый Фатум, который определил в твоей жизни все заранее? Можно ли изменить ее, если ты - всего лишь часть книжного сюжета?", - добавили в пресс-службе.

В работе "Герой нашего времени?" заняты Андрей Финягин, Андрей Кондратьев, Дмитрий Высоцкий, Александр Груздев, Алена Гончарова / Мария Лисовая, Полина Резаева, Анастасия Епифанова, Виктор Жлудов, Александр Хотенов, Юлия Максютина / Марьяна Эпинатьева, Павел Комаров, а также Мария Свирид / Мария Макурина.

"Мне не интересно просто проигрывать известный классический сюжет, мне важно анализировать, препарировать Печорина с точки зрения современного человека. И делать это не умозрительно, философски, а в буквальном смысле. Для этого мне и нужен сегодняшний герой. Зритель будто отправляется в мистический психологический триллер, где этот герой пытается выжить, играя по чужим правилам. Он будет соблазнять женщин, драться на дуэли, хоронить любимых и с каждым шагом все больше приближаться к яркой, но жестокой реальности того, в чьей шкуре он оказался", - отметил во время пресс-показа спектакля режиссер.