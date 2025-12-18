В Петербурге покажут "Трехгрошовую историю" в постановке Алексея Франдетти

Мюзикл создали по пьесе Джона Гея "Опера нищих"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Театр имени Веры Комиссаржевской покажет премьеру музыкального спектакля "Трехгрошовая история" в постановке режиссера Алексея Франдетти. В этой работе труппа соединила праздничность зрелища с серьезным подходом к обличающей теме пьесы Джона Гея "Опера нищих", по мотивам которой поставлен мюзикл, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор-художественный руководитель театра Виктор Минков.

"Произведение Джона Гея - глубокое, серьезное, в нем обличаются пороки викторианской Англии. Но нам очень хотелось, учитывая и жанр, и то, что у нас живой оркестр, сделать фейерверк, карнавал, праздник для зрителя, во всем. Для нас принципиально важно и то, что труппа становится мультижанровой", - сказал Минков.

Спектакль, где звучит музыка Курта Вайля, балансирует между высокой манерой и уличной непосредственностью, сочетая оперные арии и простые баллады. Причем артистам пришлось не только заняться вокалом, но и по воле режиссера освоить игру на каком-то инструменте, от гитары и аккордеона до саксофона и волынки. По существу, они сообща взяли на себя роль камерного оркестра.

"У нас собралась замечательная команда артистов. И за музыкальные инструменты они взялись, как в том анекдоте: мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Вот этот "кактус" мы и едим исключительно для того, чтобы доставить зрителям радость встречи с новым спектаклем", - рассказал режиссер. Эту постановку он считает скорее музыкальным спектаклем, чем мюзиклом, поскольку в ней много драматических сцен.

Преступный мир старой Англии, наполненный предчувствием перемен, становится зеркалом общества и отправной точкой авторской интерпретации Франдетти. В премьерном показе сыграют лауреат "Золотой маски" Иван Ожогин, заслуженный артист России Александр Большаков, лауреат премии "Золотой софит" Кирилл Гордеев, который отметил, что приглашенные мастера жанра мюзикла и драматические артисты труппы в ходе репетиций многому научились друг у друга. Художником-постановщиком спектакля выступила Анастасия Пугашкина, соратник режиссера по многим его работам. Музыкальный руководитель - Александр Ануфриев.