Воронежский драмтеатр представил премьеру по мотивам русских волшебных сказок

Режиссером постановки выступил художественный руководитель Владимир Петров

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки "Царь Горох и молодильные яблоки" по мотивам русских волшебных сказок состоялась в Воронежском государственном академическом театре драмы им. А. Кольцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

"В Воронежском государственном академическом театре драмы имени А. Кольцова на большой сцене состоялась премьера спектакля "Царь Горох и молодильные яблоки" по пьесе российского драматурга Владимира Илюхова. Пьеса создана по мотивам русских волшебных сказок, однако не повторяет в точности народные сюжеты, а причудливо переплетает их, дополняя современным авторским представлением Илюхова", - рассказали там.

Отмечается, что в постановке знакомые герои русского фольклора оживают в новых образах веселых скоморохов. С песнями и шутками они разыгрывают невероятно интересную, очень музыкальную и поучительную сказку про царя Гороха, Ивана-царевича, чудище Злодея Злодеича и Бабу Ягу с Аленушкой. "Как в любой сказке, здесь перемешаются волшебство и колдовство, любовь и предательство, смех и немного грусти, но все, как обычно, закончится хорошо - зло будет наказано, герои извлекут уроки из того, что с ними произошло", - добавили в пресс-службе.

Музыкальная сказка представлена в двух действиях. Режиссером выступил заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель воронежского драмтеатра Владимир Петров.

О театре

Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова основан в 1802 году, ранее он назывался Городским зимним театром. В годы Великой Отечественной войны его здание было разрушено, а восстановлено в 1944 году. Режиссер Владимир Петров возглавил театр в 2010 году, он в соавторстве с художником Юрием Купером разработал проект реконструкции старого здания театра, которая закончилась в 2011 году. В театре восстановлен стиль интерьеров Городского зимнего театра XIX века.