Выступившая в зоне СВО певица Юта считает за счастье петь для бойцов

Заслуженная артистка РФ провела четыре концерта, в том числе в госпитале и блиндажах

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Юта (Анна Осипова) выступила для военнослужащих в зоне СВО в Донбассе, передает корреспондент ТАСС.

Всего прошло четыре концерта, в том числе в госпитале и блиндажах. Одно из выступлений собрало свыше 100 бойцов 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Концерт продлился почти полтора часа. Зрители подарили артистке цветы.

"Мне это просто нравится (выступать перед бойцами - прим. ТАСС). Я чувствую прилив сил, прилив вдохновения, я чувствую себя счастливым человеком, когда могу сделать мир чуть-чуть светлее и чуть-чуть лучше, потому что наша задача, артистов, приезжающих сюда, - переключить внимание ребят на что-то совсем другое, то есть просто переключить картинку, сделать так, чтобы они на полчаса, на час, когда ты стоишь на сцене, погрузились в совершенно другое состояние - мирной жизни, чтобы им было тепло на душе", - сказала ТАСС Юта.

Она добавила, что поездка продлилась три дня. Подбирая репертуар для бойцов, исполнитель старается не перенасыщать программу патриотическими песнями, сделать так, что была программа "наполненная любовью и теплом, самое главное - женским теплом".

В преддверии Нового года Юта пожелала бойцам и их семьям здоровья и удачи. "Бог с нами, победа будет за нами, пусть у вас будет хорошо, и просто берегите себя", - заключила она.