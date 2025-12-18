В Абхазии к 110-летию Эдит Пиаф поставили спектакль по пьесе Веры Сердечной

Роль певицы исполнила артистка Русского театра Лоида Тыркба

СУХУМ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственный русский театр драмы Абхазии им. Ф. Искандера поставил к 110-летию Эдит Пиаф, который отмечается 19 декабря, спектакль о ней по эксклюзивной пьесе Веры Сердечной, передает корреспондент ТАСС с предпремьерного показа. Режиссер-постановщик - Александр Огарев, роль французской певицы исполнила артистка Русского театра Лоида Тыркба.

"Это название - "Эдит Пиаф" появилось в нашем длительном диалоге с Александром Огаревым - большим мастером, одним из выдающихся российских режиссеров. Как-то он упомянул об Эдит Пиаф, что ему интересна эта тема, и я сразу же зацепился за это, потому что в нашей труппе есть прекрасная актриса Лоида Тыркба, у которой замечательный голос, она профессионально поет. Я всегда думал о материале для нее, что бы такое найти интересное, чтобы она могла проявить все свои таланты. И вот возникает тема Эдит Пиаф, и мы решили это сделать", - сказал журналистам перед показом генеральный директор театра им. Искандера Ираклий Хинтба.

Хинтба отметил, что спектакль поставлен по пьесе Сердечной, которая написана специально для Русдрама Абхазии в 2025 году и принадлежит театру. "Это получается такой эксклюзив, и это - мировая премьера", - сказал он. С другой стороны, по словам гендиректора, зрителям интересно будет увидеть спектакль, где есть мощная драматическая линия и при этом удивительная музыкальная история - звучат хиты Эдит Пиаф, песни, которые знают абсолютно все. Все 10 песен Пиаф абхазская актриса поет в спектакле живым голосом. "Я уповаю на то, что ей хватит голоса, чтобы, пройдя все репетиции, спеть сегодня, сыграть завтра и послезавтра, потому что она три часа не уходит со сцены, на ней очень большая нагрузка - и для голоса, и чисто физическая, и психоэмоциональная. Так что, я очень надеюсь, что все у нас получится", - сказал Хинтба.

"Это спектакль об уникальной судьбе, об уникальной женщине, которая прожила, с одной стороны, удивительную, с другой стороны, ужасную жизнь. Много было в ее судьбе таких просто ужасающих событий, из которых она себя вытаскивала с помощью искусства. И вот этот вот как бы диалог жизни и искусства является темой нашего спектакля", - сказал режиссер-постановщик, отвечая на вопрос ТАСС.

Огарев выразил признательность гендиректору Русдрама "за приглашение на эту работу, это замечательное привлечение с пьесой, которая ни разу, нигде и никогда не игралась". "Не скажу, что это было легкое путешествие, потому что и материал сложный, и жанр сложный, и технически сложный", - сказал он, выразив благодарность команде, с которой он приехал из Москвы для постановки спектакля, труппе и цехам театра, которые, по его признанию, "творили чудеса".

Премьерные показы спектакля "Эдит Пиаф" пройдут 19 и 20 декабря, уже раскуплены все билеты.