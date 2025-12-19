В Донецке установят спасенный российскими военными памятник Прокофьеву

Монумент эвакуировали из родного села композитора

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Памятник уроженцу Донбасса, композитору Сергею Прокофьеву, эвакуированный российскими военными из освобожденного села Красное, будет реставрирован и установлен в Донецке к 135-летию композитора в апреле 2026 года. Об этом сообщил ТАСС министр культуры республики Михаил Желтяков.

"Большой памятник, в котором 5 тонн бронзы. Его сохранили, дай Бог здоровья тем военным, которые это сделали. Его немного реставрировать надо, и, я надеюсь, что к юбилею Прокофьева он обязательно будет поставлен в нужном месте в самом Донецке, потому что в селе Красное ему пока места нет из-за тех разрушений, которые возникли в ходе боев", - сказал Желтяков.

Он добавил, что памятник эвакуировали в апреле. Он представляет фигуру сидящего композитора. Министерство вместе с муниципальными властями ищет место, где можно установить памятник в Донецке.

Село Красное освобождено от ВСУ в декабре 2024 года. Расположенный там музей Прокофьева получил серьезные повреждения из-за боев. В июле генеральный директор - художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий сообщил ТАСС, что считает необходимым придать музею федеральный статус.