Картины Кандинского и более 100 работ абстракционистов со всей России покажут в Коми

Концепция выставки основана на анализе труда Кандинского "Текст художника. Ступени", его размышлений о природе творчества

СЫКТЫВКАР, 19 декабря. /ТАСС/. Десять картин Василия Кандинского из собраний музеев со всей России, а также около 100 работ других художников-абстракционистов разных поколений покажут в Национальной галерее Республики Коми. Концепция выставки основана на анализе труда Кандинского "Текст художника. Ступени", его размышлений о природе творчества, рассказала ТАСС куратор выставки Ольга Орлова.

"Наш межрегиональный проект уникален. Мы покажем десять работ Василия Кандинского из провинциальных музеев - из Краснодара, Рязани, Яранска, Екатеринбурга, Омска и Владивостока. И более 100 произведений других художников-абстракционистов разных поколений, начиная от семидесятников до первой четверти XXI века. Василий Кандинский - это уникальный русский феномен в энергетическом пространстве мировой культуры. Он сформировался на почве России и немножечко на территории Коми. Сам пластический язык выработался у него в Европе, но тем не менее, именно здесь происходит его радикальный авангардный проект - абстрактная живопись, в которой отразились все переживания в 1910-1915 годы, когда мир становился совсем другим", - рассказала ТАСС куратор.

Кандинского можно назвать первым исследователем, который зафиксировал и профессионально описал фрагмент домовой росписи вычегодских коми, отметила искусствовед. Этнографические мотивы содержатся в дневнике Кандинского, когда он был в 1889 году в селе Керчомъя Вологодской губернии, а ныне Усть-Куломского района Коми, будучи студентом юридического факультета МГУ. Именно после этой поездки он принимает кардинальное судьбоносное решение стать художником, а не юристом.

В экспозиции представлены работы московских художников Александра Ситникова, Ольги Булгаковой, Анны Желудь, Натальи Ситниковой, Виктора Разгулина. Показаны картины петербургских абстракционистов Евгения Барского, Ашота Хачатряна, Максима Свищева и Веры Петровской. Представлены работы и из собрания Национальной галереи Коми - Юрия Размыслова, Юрия Фатеева, Сергея Бордачева, Владислава Кулькова. Александра Куликова, Анжелы Размановой. Изображения коми деревни на графических работах Вадима Краева отсылают к путешествию Кандинского к зырянам в 1889 году.

О абстракционизме сегодня

Проект дополнен уникальными архивными материалами Николая Пунина (1888-1953) - искусствоведа, выдающегося теоретика и историка искусства, комиссара Русского музея и Государственного Эрмитажа. Исследования и комментарии Пунина способствуют более глубокому пониманию процессов, происходивших в искусстве начала XX века. Пунин погиб в 1953 году в лагере в поселке Абезь Интинского района Коми.

"Территория Коми связывает с Кандинским и уроженца этого края, социолога Питирима Сорокина, который очень любил Кандинского и жил в окружении его произведений. Наша цель - показать в современных образцах размышления художников, которым был свойственен дух экспериментаторства, независимости, творческой свободы, что было присуще Кандинскому. Зритель сможет порассуждать, насколько применимо понятие абстракционизма к современным художникам. На сегодня эта культура утратила революционный характер, абстракционизм проник в повседневную жизнь от живописи до дизайна", - отметила куратор.

Выставочный проект является частью Международного фестиваля искусств "Кандинский", который впервые проходит в Коми. Выставка будет работать с 19 декабря по 25 января 2026 года.