В Москве в кинотеатре "Иллюзион" покажут фильмы участников "Бриллиантовой бабочки"

В программу вошли пять картин из разных стран Евразии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кинопоказы фильмов - участников первой Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдут в Москве в кинотеатре "Иллюзион" с 19 по 23 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора показов - Российского фонда культуры (РФК).

"В преддверии Нового года в российских городах продолжатся кинопоказы фильмов - участников первой Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". С 19 по 23 декабря зрители смогут увидеть картины в Москве в кинотеатре "Иллюзион", - говорится в сообщении.

В программу московских показов вошли пять фильмов из разных стран Евразии. Все сеансы пройдут бесплатно по предварительной регистрации, фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

О московских кинопоказах

Так, 19 декабря зрителям представят российскую драму Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки" (2025), в которой Александр Адабашьян и Светлана Крючкова, удостоенные премии "Бриллиантовая бабочка" за лучшие актерские работы, исполнили главные роли. 20 декабря состоится показ белорусского фильма "Черный замок" (2024) режиссера Кирилла Кузина, композитор которого Юрий Потеенко получил награду в номинации "Лучший композитор".

Зрители увидят картину "Махтумкули Фираги" (2024) совместного производства Узбекистана и Туркменистана 21 декабря. А 22 декабря будет показан китайский фильм "Против течения" (2024) режиссера Сюй Чжэна - лауреат "Бриллиантовой бабочки" в номинации "Лучший фильм".

Завершит московскую программу 23 декабря кыргызско-российская лента "Потанцуйте с мамой!" (2025) режиссера Дастана Мадалбекова.

Другие города

Помимо Москвы, с 20 по 24 декабря бесплатные кинопоказы пройдут в Новосибирске, Саратове, Самаре, Петрозаводске, Владивостоке, Пензе, Кургане и других городах. Актуальное расписание публикуется в социальных сетях кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Как отметила генеральный директор РФК Елена Головнина, расширение программы связано с высоким интересом аудитории. "Мы рады, что почти 8 тысяч зрителей уже смогли увидеть фильмы - участников нашей кинопремии. Каждая из этих картин - не просто история на экране, а живой разговор о том, что нас объединяет вне зависимости от границ и языков", - подчеркнула она.

Организатор показов - РФК при поддержке Министерства культуры РФ и Роскино.

Диалог культур через кино

С 28 ноября по 11 декабря 2025 года Российский фонд культуры при поддержке Роскино и Минкультуры РФ провел показы фильмов - участников премии "Бриллиантовая бабочка" в 12 городах России, а также в Минске и Нью-Дели. За 14 дней суммарная аудитория показов в России, Индии и Беларуси составила около 8 тыс. зрителей.

Наибольший зрительский интерес вызвала российская драма "Двое в одной жизни, не считая собаки", которую посмотрели почти 2 тыс. человек.

В ряде городов показы сопровождались творческими встречами с режиссерами и профессиональными дискуссиями. В Минске в рамках проекта прошел круглый стол "Киномосты дружбы", а в Нью-Дели программа собрала почти 1,2 тыс. зрителей.