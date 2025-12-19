Уникальные пелену, плащаницу XVI века и драгоценное шитье покажут в Вологде

Всего экспозиция насчитывает около 50 предметов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уникальные пелену и плащаницу XVI века из Софийского собора Вологды и мастерской смоленских князей Ржевских представят на выставке в Музее кружева, филиале Вологодского музея-заповедника. Всего экспозиция насчитывает около 50 предметов, некоторые показаны впервые за многие годы, рассказала ТАСС научный сотрудник художественного отдела Вологодского музея-заповедника, куратор выставки Наталья Маркова.

"На выставке "Лицевое и орнаментальное шитье XVI - начала XX века" будет представлено около 50 предметов из коллекции Вологодского музея-заповедника. Самые ценные из них - это два предмета XVI века, настоящие драгоценности: это пелена "София Премудрость Божия, с избранными святыми" из Софийского собора Вологды и плащаница "Положение во гроб", датированная 1594 годом. Плащаница происходит из мастерской смоленских князей Ржевских", - рассказала ТАСС куратор выставки.

Представлен большой комплекс предметов из мастерских промышленников и помещиков Строгановых. К XVII-XVIII веку эти мастерские стали известнее столичных, переживали расцвет. Благодаря Строгановым появляется известный стиль строгановского барокко в архитектуре, собственное хоровое пение. Представители рода вложили очень многое в развитие культуры и искусства, а строгановское лицевое и орнаментальное шитье считается феноменом. Все изделия объединяет особая тонкость и тщательность работы, применение золотных и серебряных нитей. На выставке представлены строгановские плащаница "Положение во гроб", а также четыре церковных предмета, которые можно увидеть впервые за многие годы - покровцы, воздух (предметы церковного убранства, используемые для покрытия священных сосудов) и епитрахиль (часть церковного одеяния епископа) XVII-XVIII веков.

"Покажем покровы из мастерской бояр Милославских XVII века. Они уникальны, у нас самая большая коллекция таких покровов среди российских музеев. Два покрова были вкладами в Спасо-Прилуцкий монастырь, еще два поступили из других монастырей. Представлены и местные изделия из мастерской Горне-Успенского монастыря Вологды - комплекс из шести предметов, покровцы, воздухи, фелони, епитрахили и другие предметы церковного убранства и одежды, ее фрагменты. Все украшено золотным и серебряным шитьем", - рассказала куратор.

По данным музея, выставка приурочена к 140-летию Вологодского музея-заповедника и 100-летию со дня рождения его выдающегося сотрудника Ирины Пятницкой, которая в 1969 года создала и возглавила отдел древнерусского и народного искусства, и многие годы занималась систематизацией и изучением культовых тканей. Большую часть экспонатов можно было увидеть лишь в научных каталогах, это памятники "живописи иглой". Выставка будет работать с 20 декабря по 22 марта 2026 года.