Проект реставрации каменной крепости Соловецкого монастыря согласовали

Работы начнутся летом 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Управление Минкультуры России по СЗФО согласовало проект реставрации Соловецкой крепости на Большом Соловецком острове, сообщает Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Работы начнутся летом 2026 года.

"Управление Минкультуры России по СЗФО согласовало проектную документацию на работы по сохранению жемчужины нашего наследия - каменной крепости Соловецкого монастыря (1582-1621 гг.). Это значит, что в полном объеме завершена огромная проектная работа, длившаяся с начала 2022 года. Символ Соловков, уникальная валунная крепость-исполин, готова к масштабной реставрации, - указано в сообщении. - Теперь открыт путь к началу реставрационных работ на стенах и башнях крепости уже в летний сезон 2026 года".

С 2022 был обследован буквально каждый метр стен и башен, разработана концепция реставрации, создан эскизный проект, получены согласования от ключевых экспертных советов Минкультуры России, Русской православной церкви, Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и Соловецкого музея-заповедника.

Планируется, что к 2029 году, когда будет праздноваться 600-летие первого монашеского поселения на Соловках, главный символ архипелага будет отреставрирован.

Соловецкая крепость была возведена по указу Ивана Грозного и его преемника - царя Федора Иоанновича - в ответ на угрозу шведской экспансии. Она стала краеугольным камнем всей системы обороны на Белом море. В 1579 году, вокруг монастыря возвели деревянный острог, с 1582 года началось строительство каменной крепости, в котором участвовали лучшие зодчие своего времени - Иван Михайлов и монах Трифон (Кологривов).

Крепость, охватывающая более 3 га, построена из гигантских валунов. Она стоит на перешейке между бухтой Благополучия и Святым озером, до сих пор сохранив искусственные рвы. Это памятник не только военной, но и инженерной мысли. Первые крупные реставрационные работы здесь велись еще в 1960-70-х годах.