В Волгограде открылся цирк после реконструкции

В числе почетных гостей открытия были участники СВО и члены их семей, а также первые лица администрации города и области

ВОЛГОГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Волгоградский государственный цирк открылся после трехлетней реконструкции, передает корреспондент ТАСС. На входе первых зрителей встречали оркестр и юные артисты.

"Особенно символично, что современное здание цирка открывает свои двери в год 80-летия Великой Победы. Это значимый шаг, который укрепляет культурную среду и расширяет возможности для творчества. Уверена, что новое пространство станет площадкой для больших премьер, международных программ и профессионального роста. Поздравляю жителей Волгоградской области, артистов и всех, кто участвовал в реализации этого проекта. Пусть в зале цирка всегда звучат аплодисменты, а искусство продолжает объединять, вдохновлять и дарить радость каждому", - сказала в видеообращении к зрителям министр культуры РФ Ольга Любимова.

В первой за полвека реконструкции цирка (с момента открытия в 1967 году) участвовали более 500 специалистов. Из-за новых пристроек для содержания животных площадь здания была увеличена с 7 тыс. до 10 тыс. квадратных метров. Как поделился генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, собственной программы у цирка пока нет - он работает по цирковому конвейеру. Он добавил, что реконструкция общежития для артистов будет завершена в 2026 году.

Премьерный сезон открывает Шоу ледяных фонтанов "13 месяцев" от продюсерского центра "Цирк Влада Гончарова". Отмечается, что из-за повышенного спроса длительность проката программы увеличена. "Это необычное представление, оно волшебное, сказочное, оно не только тронет сердце детей, но и взрослых. Мы взяли за основу сказку Самуила Маршака "12 месяцев" и усовершенствовав ее", - рассказал руководитель продюсерского центра Гончаров.

