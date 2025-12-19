Песня Xmas Кайли Миноуг возглавила рождественский хит-парад в Британии

Благодаря этому исполнительница смогла установить рекорд - она стала первой женщиной, добиравшейся до высшей строки британских чартов на протяжении четырех десятилетий

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Песня Xmas австралийской певицы Кайли Миноуг возглавила рождественский хит-парад в Великобритании. Об этом сообщила Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.

Благодаря этому 57-летняя исполнительница смогла установить рекорд - она стала первой женщиной, добиравшейся до высшей строки британских чартов на протяжении четырех десятилетий. Композициям Миноуг удавалось это в 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2020-х годах, а если быть точнее - в 1988 году (дважды), 1989, 1990, 2000, 2001 и 2003 годах. По этому показателю поп-исполнительница смогла обойти американок Леди Гагу, Мадонну и Мэрайю Кэри, композиции которых добирались до первого места в течение трех разных десятилетий.

Если сравнивать со всеми исполнителями вообще, то лишь Элвису Пресли, Элтону Джону и рок-группе Queen удавалось достигать высшей позиции на протяжении четырех, а Клиффу Ричарду - пяти десятилетий.

"Сложно выразить словами, насколько это необычное чувство. Стать рождественской певицей номер один - самый великолепный подарок. Я столь благодарна всем, кто слушал и делился своей любовью, и я желаю всем счастливого Рождества", - прокомментировала этот результат Миноуг.

Last Christmas в лидерах

Xmas смогла обойти композицию Last Christmas группы Wham!, которая возглавляла рождественский хит-парад в Великобритании два года подряд. Тогда Wham! удалось войти в эксклюзивную группу исполнителей, песни которых более чем один раз возглавляли рождественский хит-парад. До этого подобное достижение на свой счет записывали группа Queen, Клифф Ричард (по два раза), группы Spice Girls (три) и The Beatles (четыре).

Абсолютный же рекорд принадлежит видеоблогерам из Ноттингема Марку Хойлу и его жене Роксэнн, выступающих под псевдонимом LadBaby. С 2018 по 2022 год они записывали под Рождество шутливые песни о слойках с мясом, каждый раз оказываясь на вершине чарта.

Третье место в 2025 году, как и в прошлый раз, у постоянного участника праздничных чартов, хита All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри.