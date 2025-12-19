В МХТ имени А. П. Чехова представят премьеру по роману "Школа для дураков"

Главную роль в постановке исполнил Артем Быстров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля Дениса Азарова "Школа для дураков" по одноименному роману Саши Соколова состоятся 20 и 21 декабря на Малой сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, сообщили ТАСС в театре.

"Школа для дураков" и еще один роман Соколова "Между собакой и волком" - это две очень важные для меня книги. Я всегда думал о том, как их перенести на театральный язык. <…> Работа с текстом Соколова сложна, но мне всегда было интересно заниматься литературой, которая не совсем подходит для театра. Я бы не сказал, что текст сопротивлялся. Скорее, в какой-то момент важнее стало не само содержание, а то, как его интерпретировать", - сказал режиссер журналистам.

Главный герой романа Соколова - ученик специализированной школы, которую в народе называют "школой для дураков". У него наблюдается раздвоение личности и сложные отношения с понятием времени. Для него "быть" равнозначно "был" и "буду", поэтому события в его сознании развиваются нелинейно, а сама смерть становится обратимой. Он живет у реки под названием Лета, ведет внутренний диалог и не различает границ между реальностью и фантазией. "Что для меня ценно в этой работе? Наверное, человеческая хрупкость, о которой мы забываем. Мы состоим не из силы или характера - это все придумано обществом. Человек состоит из воспоминаний, из лета и велосипеда. Эта хрупкая радость жизни сейчас разрушается нами самими; мы не хотим ее ловить. Примечательно и то, что у нас нет четкого сюжета в жизни, как и в спектакле", - дополнил Азаров.

Главную роль исполнил Артем Быстров. Режиссер назвал его настоящим мужчиной, который может продемонстрировать слабость, а она "порой оказывается сильнее". По словам актера, в театральной постановке создатели ушли от "раздвоения личности", которое присуще персонажу книги. "Мой герой на сцене - это скорее диалог человека с самим собой: борьба хорошего и плохого, мужского и женского, дня и ночи. Это противоборство внутри. В психиатрии есть понятие диссоциативного расщепления идентичности: когда одна субличность занимает фокус сознания, другая не может вспомнить о ней, и они не могут общаться между собой. Саша Соколов использует это как художественный прием, чтобы развязать себе руки", - дополнил Быстров.

Роли в спектакле также исполнили Алексей Гнилицкий, Вероника Васант, Кирилл Трубецкой, Дарья Трухина, Владимир Кузнецов, Мухтар-Али Мурзин и Артем Панчик.

Важную часть романа занимает тема времени. Соколов отказывается от него словами: "Смиритесь! Ни вы, ни я и никто из наших приятелей не можем объяснить, что мы разумеем, рассуждая о времени, спрягая глагол "есть" и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу". Так и Быстров, объясняя театральную интерпретацию, отметил, что автор отправляется в путешествие по ассоциативным параллельным мирам, где время движется в обратную сторону. "Именно это отсутствие времени дает мне понимание того, что счастье и свет находятся внутри нас. Только мы можем за это отвечать. Извне никогда ничего не придет", - заключил он.

Над спектаклем работали

Художником постановки выступил Алексей Трегубов, а художником по свету - Митрич. За хореографию отвечала Анна Закусова. Композитором стал Кирилл Таушкин. ТАСС - генеральный информационный партнер театра.