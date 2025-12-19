В Мариинке пройдет XX Международный фестиваль "Лики современного пианизма"

Программа состоит из 20 концертов исполнителей разных фортепианных школ

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. XX Международный фестиваль "Лики современного пианизма" пройдет в залах Мариинского театра с 20 по 29 декабря при участии именитых артистов и талантливой творческой молодежи. В программе - 20 концертов исполнителей разных фортепианных школ, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"На открытии в Концертном зале выступят лауреат Северного международного музыкального конкурса Абисал Гергиев и обладатель I премии и золотой медали XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Сергей Давыдченко, а также Симфонический оркестр Мариинского театра. Музыканты исполнят Первый и Второй фортепианные концерты Родиона Щедрина. Выступление посвящено памяти выдающегося русского композитора", - рассказали в пресс-службе. Пятый и Шестой концерты Щедрина прозвучат на закрытии фестиваля, где солистами выступят Сергей Давыдченко и китайский пианист Янь Фан.

История "Ликов современного пианизма" началась в 2011 году по инициативе сербской пианистки Миры Евтич. Идею поддержал Валерий Гергиев, и с тех пор фестиваль стал петербургской традицией и одним из ярких событий культуры в афише зимнего сезона. Мира Евтич выступит 22 и 26 декабря с Симфоническим оркестром Мариинского театра и с Квартетом имени Комитаса - струнным ансамблем, ведущим свою историю с 1924 года.

В зале Стравинского 25 декабря пройдет вечер памяти композитора и пианиста Всеволода Задерацкого. Даниил Саямов, Павел Нерсесьян и Даниил Екимовский исполнят его сочинения разных лет - Вторую сонату, "Микробы лирики", "Тетрадь миниатюр", "Фарфоровые чашки", 24 прелюдии. Впервые будет исполнена Третья соната композитора. В зале Прокофьева 26 декабря состоится концерт учеников известного педагога Зоры Цукер, без воспитанников которой невозможно представить панораму музыкальной жизни Петербурга. Юные музыканты исполнят сочинения Шопена, Прокофьева, Чайковского, Рахманинова, Листа, Баневича.

"Французскую увертюру" Баха, "Танцы Давидсбюндлеров" Шумана и Сонату № 1 Рахманинова включил в фестивальную программу лауреат Международного конкурса имени Чайковского Илья Папоян. А победитель этого конкурса заслуженный артист России Мирослав Култышев представит в сольной программе Шестую сонату Скрябина, Восьмую сонату Прокофьева и 12 пьес Чайковского.

На фестивале выступят также пианисты Вадим Монастырский, Владимир Вишневский, Мира Марченко, Олег Вайнштейн, Елизавета Украинская, Ксения Башмет, Антон Горнатко, Ирина Лизанец, Ирина Тен.