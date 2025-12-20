Шер, Уитни Хьюстон и Пол Саймон получат Grammy за жизненные достижения

Награду также вручат гитаристу Карлосу Сантане и вокалистке Чаке Хан

Уитни Хьюстон © Kevork Djansezian/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Американские исполнительницы Шер и Уитни Хьюстон (1963-2012), а также их соотечественник рок-музыкант Пол Саймон будут удостроены специальной премии Grammy за жизненные достижения в области музыкального искусства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.

Престижную награду, вручение которой состоится в следующем году, также получат мексикано-американский гитарист Карлос Сантана, вокалистка Чака Хан и нигерийский мультиинструменталист Фела Кути (1938-1997). Хьюстон и Кути будут награждены посмертно.

Как отмечается в сообщении академии, эти музыканты на протяжении многих десятилетий создавали неповторимые композиции, объединяющие поколения слушателей по всему миру. Так, песня Хьюстон I Will Always Love You, выпущенная в 1992 году, стала самым продаваемым синглом с женским вокалом в истории.

Специальная премия за жизненные достижения присуждается исполнителям, которые внесли особый вклад в сферу звукозаписи. Вручение награды состоится 31 января 2026 года, за день до основной церемонии Grammy. В 2025 году премии за достижения удостоились, в частности, американские певцы Принс (1958-2016) и Фрэнки Валли, а также британская панк-группа The Clash.