Названы топ-5 спектаклей с самыми высокими средними ценами на билеты

По данным билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud, в список вошли билеты на спектакль "8 разгневанных женщин" в МХТ имени А. П. Чехова и "12" народного артиста РСФСР Никиты Михалкова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Спектакли "12" народного артиста РСФСР Никиты Михалкова и "8 разгневанных женщин" в МХТ имени А. П. Чехова вошли в пятерку театральных постановок с самыми высокими средними ценами на билеты. Об этом сообщили ТАСС в билетных сервисах Ticketland и Ticketscloud.

"В топе самых высоких средних цен на билеты - билеты на спектакль "8 разгневанных женщин" в МХТ имени А. П. Чехова стоимостью 24 296 рублей. Далее идет "Мой Иерусалим. Сто лет одиночества", который идет в МКЗ "Зарядье". Средняя стоимость билетов там - 20 734 рублей. Также в топ-5 входит "12" Никиты Михалкова, с билетами за 16 026 рублей", - говорится в сообщении.

В сегменте концертных мероприятий самые высокие средние цены зафиксированы на выступление Jah Khalib в ресторане Shore House - 252 тыс. рублей за билет. Далее следуют концерт Михаила Шуфутинского в КЗ Barvikha Luxury Village (58 384 рубля), выступления Валерии (32 500 рублей) и Любови Успенской (31 347 рублей) в ресторане Petter, а также концерт Басты и Гуфа на "СКА Арене" со средней ценой билета 30 750 рублей.

От 575 тыс. до 10 рублей

По данным сервисов, самым дорогим билетом на концерт в России в 2025 году стала ложа на 23 персоны на концерт группы "Звери" стоимостью 575 тыс. рублей. При этом минимальные цены на другие культурные мероприятия начинались от 50-100 рублей - такие билеты предлагались преимущественно на региональные концерты и памятные программы.

В Москве билеты по цене 100 рублей можно было приобрести на концерты вокальной музыки XVII века и поэтические вечера. "По 200 рублей стоят билеты на концерты проверки материала артистов стендапа, а также концерт "Всероссийская виолончельная академия. Музыкальные переклички: Россия, Германия, Франция". Самые низкие цены на спектакли начинаются от 200-300 рублей. За эти деньги можно, например, попасть на постановки "Мышонок "Моцарт" в МКЗ "Зарядье" и "Приглашение на казнь" в театре Ермоловой", - отмечают в сервисах.

В Санкт-Петербурге минимальная стоимость билетов на концерты молодых стендап-артистов и камерную классическую музыку составляла 100-200 рублей, а цены на спектакли начинались от 300 рублей. В Перми и Екатеринбурге самые бюджетные билеты на спектакли и концерты продавались в диапазоне 200-300 рублей, а в Нижнем Новгороде отдельные выступления местных стендап-артистов предлагались по цене от 10 рублей за билет.