Посол РФ: в Узбекистане сохраняется высокий интерес к культурному обмену с Россией

Алексей Ерхов отметил, что об этом говорят аншлаги на выступлениях российских артистов

Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Высокий интерес к культурному обмену с Россией у Узбекистана сохраняется, о чем свидетельствуют аншлаги на выступлениях российских артистов. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Здесь функционируют и русские театры, здесь Большой театр. Вы, наверное, слышали о его достижениях. Приезжают наши ведущие артисты. Конечно, это то, что здесь очень и очень востребовано. В зале яблоку негде упасть, поверьте мне. Поэтому востребованность в культурном обмене обязательно есть", - сказал он.

Посол отметил, что российское образование в республике востребовано, интерес к нему растет, Москва постарается максимально удовлетворить этот спрос. Как подчеркнул дипломат, в Узбекистане наблюдается огромный спрос на русский язык, а востребованность в преподавателях из России растет.