Масштабную оперу-балет "Дюймовочка" впервые поставили в Коми

Сыктывкар станет третьим городом в России, где покажут постановку

СЫКТЫВКАР, 20 декабря. /ТАСС/. Масштабная опера-балет "Дюймовочка" современного российского композитора Ефрема Подгайца впервые поставлена в Коми. Это масштабная постановка для семейного просмотра, премьерные показы состоятся 26, 27 и 28 декабря на сцене Академического театра оперы и балета Коми, сообщили ТАСС в учреждении.

"Мировая премьера детской оперы "Дюймовочка" Ефрема Подгайца состоялась в Московском детском музыкальном театре им. Наталии Сац в 1997 году. В 2023 году композитор создал оперный спектакль для театра "Урал опера-балет", дописал хоровые и оркестровые эпизоды, углубил музыкальную драматургию. В Сыктывкаре поставили его современную версию - Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова. Это опера-балет со сложным музыкальным материалом, большой спектакль в двух действиях со множеством действующих лиц. Участвуют солисты, артисты хора, детская студия классического балета, полный состав симфонического оркестра театра", - рассказали в учреждении.

Сыктывкар станет третьим городом в России, где поставили "Дюймовочку", отметили в театре. Режиссером-постановщиком выступила Юлия Рулева, художник постановщик - Петр Окунев.

"Это большой, масштабный, серьезный спектакль с красивым музыкальным материалом, очень интересным вокальным материалом. Партию Дюймовочки исполнят две солистки театра - Анастасия Марараш и Ксения Шабалина. Подготовлены необычные декорации", - рассказали в театре.

Композитор Подгайц создает произведения всех музыкальных жанров: 16 опер, 9 мюзиклов, 4 балета, 2 симфонии, более 50 концертов и других сочинений. Большинство произведений написаны для детей. Среди них - балеты "Мойдодыр", "Синяя птица" и "Алиса", оперы "Принц и Нищий", "Повелитель мух", "Волшебство у Лукоморья", "Алиса в Зазеркалье", "Баранкин, будь человеком", "Карлик Нос".

В основе сюжета "Дюймовочки" - история всемирно известного детского сказочника Ханса Кристиана Андерсена. "Дюймовочка" - это не просто детская сказка, а глубокая философская притча о поиске счастья и смысла жизни, о том, как маленькая и хрупкая девочка может преодолеть большие трудности и испытания, добавили в театре.