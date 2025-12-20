В кинопарке "Москино" создали дворец для фильма по поэме "Руслан и Людмила"

После завершения съемочного цикла конструкция была демонтирована

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расписной деревянный дворец создали в кинопарке "Москино" для работы над экранизацией поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопарка.

"Проект "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие" показал уникальный производственный потенциал кинопарка "Москино". Для реализации проекта создатели возвели временную масштабную декорацию, полностью соответствующую художественному замыслу. После завершения съемочного цикла данная конструкция была демонтирована. Это показывает гибкость площадок кинопарка, где наряду с существующими постоянными декорациями на выделенных участках можно оперативно построить временные сооружения любой сложности под творческие задачи конкретного проекта", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такая функциональность обеспечивает кинопроизводителям свободу в работе над самыми амбициозными проектами и сохраняет управляемость бюджета и сроков. Экранизация перенесет зрителей в мир древней Киевской Руси, где разворачивается волшебная история любви, похищения и отважных подвигов. Как рассказал режиссер и соавтор сценария фильма "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие" Егор Чичканов, на съемках группе помогала погода.

"Я не знаю аналогов таких мест, как кинопарк "Москино", для индустрии это, конечно, невероятное подспорье. Мне запомнилось, как нам помогла погода, она как бы за нас решила какие сцены нам важнее. В один такой момент между дождевым тучами снимали момент, когда Черномор похищает Людмилу и поднимает ее вверх. Получился очень красивый, зрелищный и незабываемый эпизод - наша актриса в лучах света на фоне дождевых облаков", - рассказал Чичканов.

В фэнтези-блокбастере снялись актеры Рузиль Минекаев (Руслан), Алена Долголенко (Людмила), Евгений Стычкин (Черномор), Елена Николаева (Наина), Александр Робак (Князь Владимир) и другие. Премьера фильма запланирована на 2027 год.