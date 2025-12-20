В МАМТ открылся праздничный сезон "Щелкунчика"

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что спектакль стал технологичным в том числе за счет декораций

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сезон московского "Щелкунчика" в постановке Юрия Посохова стартовал в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы даем старт московскому "Щелкунчику" в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Это уникальное художественное, даже технологическое представление. В нем участвует практически вся балетная труппа - порядка 70 человек на сцене. Вообще участвует в спектакле 170 человек", - отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Он подчеркнул, что спектакль стал технологичным в том числе за счет декораций. Вес некоторых из них, например 13-метровой книги на сцене, достигает 10 тонн.

Всего столичные площадки - театры, концертные залы и культурные центры - приготовили для юных и взрослых зрителей около 20 различных постановок "Щелкунчика", добавил Фурсин.

Балет "Щелкунчик" в постановке Посохова будет идти на сцене МАМТ с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года. В спектакле задействованы вся балетная труппа театра, симфонический оркестр и детский хор. Показы проходят при поддержке департамента культуры Москвы и в рамках проекта "Зима в Москве". Постановка также приурочена к предстоящему 250-летию со дня рождения писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которое будет отмечаться в январе 2026 года.

Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов отметил, что спектакль пользуется высоким спросом не только у москвичей и гостей столицы, но и у зрителей по всей стране и за рубежом. "Телеканал "Культура" совместно с сетью кинотеатров "Каро" 21 декабря проведут трансляцию по всей стране - от Калининграда до Владивостока, а 1 января запись спектакля будет показана на телеканале "Культура". Таким образом, эти праздничные мероприятия с нами разделят все жители страны", - подчеркнул он.